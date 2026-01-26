A Milli Takım San Marino'ya 5-4 yenildi

A Milli Takım San Marino'ya 5-4 yenildi
Futsal A Milli Takımı, Hırvatistan'ın Labin şehrinde düzenlenen turnuvanın üçüncülük maçında San Marino'ya 5-4 yenildi ve turnuvayı dördüncü sırada tamamlandı. Yarı finalde de Romanya'ya 5-1 kaybeden milliler, iki maçta toplam kalesinde 10 gol görmüş oldu.

Futsal A Milli Takımı, 2028 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri hazırlıkları kapsamında Hırvatistan'ın Labin şehrinde düzenlenen turnuvanın üçüncülük maçında San Marino ile karşı karşıya geldi.
Normal süresi 1-1 eşitlikle tamamlanan karşılaşmada milli takım, San Marino'ya penaltı atışları sonucu 5-4 mağlup oldu.
Ay-Yıldızlıların golünü Gök Deniz Kahveci kaydetti.

Futsal A Milli Takım San Marino ile mücadele etti

GRUBU 4. SIRADA BİTİRDİ

Hazırlık turnuvasını Fas birinci sırada tamamlarken, Romanya ikinci, San Marino üçüncü, Türkiye dördüncü, İsviçre beşinci, Grönland altıncı, Malta yedinci, İskoçya sekizinci sırada tamamladı.

ROMANYA'YA DA 5-1 KAYBETMİŞTİ

Futsal A Milli Takımı, turnuvanın yarı final maçında da Romanya'ya 5-1'lik skorla mağlup olmuştu.
Ay - yıldızlılar, Romanya ve San Marino maçında toplam 10 gol yemiş oldu.

Türkiye turnuvayı dördüncü bitirdi

Futsal A Milli Takımı hazırlık turnuvasındaki aday kadrosu şu şekilde:

  • Kaleciler: Yusufefe Sözübek (Kingersheim FC), Deniz Roofthoofd (Full Haseelt)
  • Savunma: Kamil Can Akparlak (Ölüdeniz Spor Kulübü), Burak Uğurlu (Kuştepespor), Mücahid Ceylan (Futsal Association Liege)
  • Kanat: Gök Deniz Kahveci (Vv Goes), Umur Ağır (ZVV Eindhoven), Ali Kaya (La Cuatro Futsal), Hasan Fehmi Ekmen (Diyarbakır Sağlık Spor Kulübü), Cemil Avcı (As Saint Priest)
  • Forvet: Salih Öndüç (Battalgazi Belediyespor), Hıdır Can Aslaner (GAIS Futsal)
  • Teknik Direktör: Murat Kaya

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

