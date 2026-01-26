A Milli Takım San Marino'ya 5-4 yenildi

Futsal A Milli Takımı, Hırvatistan'ın Labin şehrinde düzenlenen turnuvanın üçüncülük maçında San Marino'ya 5-4 yenildi ve turnuvayı dördüncü sırada tamamlandı. Yarı finalde de Romanya'ya 5-1 kaybeden milliler, iki maçta toplam kalesinde 10 gol görmüş oldu.