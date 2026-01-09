90+6'da 12 kırmızı kart çıktı: Sahada oynayacak futbolcu kalmadı

İstanbul Amatör Küme’de saha içi kavga: Tam 12 kırmızı kart çıktı!

Futbolda şiddet olayları bu kez İstanbul amatör liglerinde yaşandı. Gaziosmanpaşa İBB Halit Kıvanç Şehir Stadı’nda oynanan GOP Fişekspor – İstanbul Yurdumspor karşılaşması, son dakikalarda çıkan kavga nedeniyle skandala sahne oldu.

12 KIRMIZI KART

Karşılaşmanın 90+6. dakikasında misafir takım 1-0 öndeyken başlayan olaylar sonucu hakem, toplam 12 kırmızı kart gösterdi. Çıkan gerginlik ve saha içi şiddet görüntüleri büyük tepki topladı.

SAHADA OYNAYACAK TAKIM KALMADI

Fişekspor, sahada yer alan 5 futbolcusunun ihraç edilmesi nedeniyle maçı tamamlayamadı ve karşılaşma 3-0 hükmen İstanbul Yurdumspor lehine tescil edildi.

İSYAN ETTİREN GÖRÜNTÜ

Bu olay, amatör liglerde sık sık gündeme gelen saha içi şiddet tartışmalarını yeniden alevlendirdi. Amatör futbol camiası fair-play ruhunun korunması için daha sıkı önlemler alınması gerektiği konusunda kulüplere ve yetkililere çağrıda bulundu.