7. Uluslararası Mersin Maratonu'nun basın lansmanı yapıldı

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 7’ncisi düzenlenecek ‘Uluslararası Mersin Maratonu’nun basın lansmanı gerçekleştirildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi Etkinlik ve Nikah Salonu’nda yapılan lansmana Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdal Gökayaz, İl Gençlik Spor Şube Müdürü Ufuk Akbaş, Atletizm İl Temsilcisi Halil Oğuz, Mersin Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Rüstem Kaya Tepe ve çok sayıda basın mensubu katıldı.

203 MARATON ARASINDAN 49. SIRAYA YÜKSELDİ

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in ‘Mersin’i sağlıkla, hareketle, şampiyonlarla dolu bir spor kenti yapmak için memnuniyetle çalışıyoruz’ vurgusuyla, uluslararası turnuva ve organizasyonlara imza atan Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın düzenlediği Uluslararası Mersin Maratonu, geçtiğimiz yıl (2024) dünya genelinde yapılan 203 maraton arasında 49. sıraya yerleşerek önemli bir başarıya imza attı.

2 BİN 414 SPORCU KATILACAK

“Tarih ve Doğaya, Spora ve Dostluğa, Attığın Her Adımda Mersin Koşar Arkanda” mottosuyla koşulacak olan 7’nci Uluslararası Mersin Maratonu; dünyanın 5 kıtasından, Türkiye ile beraber 34 ülkeden 2 bin 414 sporcunun katılımıyla 14 Aralık Pazar günü koşulacak. Tüm kategorilerin başlangıç noktası olarak belirlenen Özgecan Aslan Barış Meydanı’nda başlayacak maratonda; 10K koşusu saat 09.00, 42K koşusu saat 10.00 ve Halk Koşusu saat 10.15’te start verecek. Maraton kayıtları ise 10 Aralık 2025 Çarşamba günü saat 17.00’a kadar devam edecek olup, kayıtlar mbbspor.org internet adresi üzerinden yapılacak.

Maraton’da tüm kategorilerde toplam 5 milyon 242 bin TL olmak üzere; 42K kategorisinde birinciye 15 bin dolar, ikinciye 10 bin dolar ve üçüncüye 7 bin dolar ödül verilecek. 10K kategorisinde ise birinciye 20 bin TL, ikinciye 16 bin TL, üçüncüye 14 bin TL ve dördüncüye de 12 bin TL ödül verilecek.

GÖKAYAZ: “EVRENSEL BİR OLGU OLAN SPORUN BİRLEŞTİRİCİ RUHUNA İNANIYORUZ”

Maraton hakkında basın mensuplarına bilgi veren Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdal Gökayaz, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkan Vekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in sevgi ve selamını ileterek konuşmasına başladı. Gökayaz, Büyükşehir tarafından bu sene 7.’si gerçekleştirilecek olan Uluslararası Mersin Maratonu’nun program akışı ve detaylarına değindi.

Bu yılın mottosunun ‘Tarih ve Doğaya, Spora ve Dostluğa, Attığın Her Adımda Mersin Koşar Arkanda’ olduğunu belirten Gökayaz, “Evrensel bir olgu olan sporun birleştirici ruhuna inanıyoruz. Bu anlamda da bu mottoyu oluşturmayı uygun bulduk. Geçen sene mottomuz ‘Rekorlar Şehrinde Rekorlara Koşuyoruz’du ve gerçekten de rekorlara koştuk. Tüm Türkiye maratonları içerisindeki en iyi sonucu elde ettik. 2.08.13’lük derecesiyle Kenyalı atlet Bethwell Kipkemboi birinci oldu” sözlerine yer verdi.

ELİT LABEL KATEGORİSİ’NE ALINDI

Bu yıl da rekor beklentilerinin olduğunu belirterek, parkurun geçen yıla göre sahil bandına daha fazla kaydırıldığını ve deniz seviyesinden 4 metre yükseklikte, sporculara avantaj sağlayan bir güzergah oluşturulduğunu söyleyen Gökayaz, uygun hava şartlarını da göz önünde bulundurarak, iyi sonuçlar elde etmeyi umduklarını dile getirdi. Uluslararası Mersin Maratonu’nun 2023 yılında Dünya Atletizm Birliği tarafından ‘Elit Label Kategorisi’ne alındığını hatırlatan Gökayaz, 2023 yılında Mersin’in toplam 182 maraton arasında 46’ncı olduğunu belirtti. Maratonun her yıl daha da geliştirildiğini söyleyen Gökayaz, Türkiye’de yapılan maratonlar arasında en başarılı organizasyonun Mersin olduğunun altını çizdi.

“MARATON KAPSAMINDA TÜM PLANLAMALAR YAPILDI”

Gerçekleştirilecek maratonun ciddi ve büyük boyutlarda bir organizasyon olduğunun altını çizen Serdal Gökayaz, maratonun her yönünün planlamasının yapıldığını vurguladı. Maraton boyunca sağlık alanında da tüm önlemlerin alınacağını dile getirerek hazırlıklara değinen Gökayaz, “Maraton sürecinde 3 doktor, 6 fizyoterapist, 27 sağlık personeli, 3 acil sağlık ambulansı ve 6 bisikletli sağlık ekibi görevlendirmiş bulunmaktayız. Mersin’de tüm hastaneler bilgilendirildi ve ilk yardım uygulamaları için gerekli tüm malzemeler tedarik edildi. Tüm sağlık personeline maraton ile ilgili eğitimler verildi” ifadelerini kullandı.

“BU ORGANİZASYONLAR HER SENE YAPILAN VE SÜREÇ İÇERİSİNDE KURUMSALLAŞAN ÇALIŞMALAR”

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin spor alanında yaptığı çalışmaları da aktaran Gökayaz; amatör kulüplere, başarılı sporculara ve antrenörlere desteklerinin sürdüğünü belirtti. Sporun gelişimine ve ilerlemesine katkı sağlayan kulüplere nakdi desteklerin sağlandığını da ifade eden Gökayaz, “2025 yılı için 260 kulübümüze 15 milyon 300 bin TL nakdi destek sağlıyor olacağız. Yine aynı şekilde, yıl içerisinde başarı kazanmış sporcularımıza ve antrenörlerimize de bir nakdi desteğimiz söz konusu oluyor. Yani sporun sadece organizasyonlar boyutuyla değil, yerelden kalkınmasını ve belli bir noktaya gelmesini gerçekten önemsiyoruz. Kentin değerleri, aslında bu tür ortamlardan geliyor ve daha sonrasında başarılı olabileceği alanlara doğru gidebiliyor” sözlerini kaydetti.

Büyükşehir’in imza attığı uluslararası diğer spor organizasyonlarına da değinen Gökayaz, Tour of Mersin ve Probeach Plaj Voleybolu’nun da başarıyla tamamlandığını hatırlattı. Spor alanında çalışmaların büyüyerek devam ettiğini belirten Gökayaz, “Bu organizasyonlar her sene yapılan ve süreç içerisinde kurumsallaşan çalışmalar. Her sene bu çalışmaları yaptıkça, dönütünü çok daha farklı ve iyi bir şekilde aldığımızı söyleyebilirim” dedi.

“MERSİN’İ BİR SPOR KENTİ HALİNE GETİRMEK İÇİN ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDECEK”

Uluslararası Mersin Maratonu’nun yanı sıra yine Büyükşehir tarafından düzenlenen Mersin Dünya Paralimpik Plaj Oyunları, Uluslararası Kilikya Ultra Maratonu ve Uluslararası Tarsus Yarı Maratonu gibi diğer spor organizasyonları hakkında da detaylı bilgi veren Serdal Gökayaz, “Mersin’i bir spor kenti haline getirmek için çalışmalarımız devam edecek. Bu anlamda da sizlerle bir araya gelmekten büyük bir memnuniyet duyduğumu belirtmek istiyorum. Hem hafta sonu olacak maratonun, hem de daha sonrasında gerçekleşecek bütün organizasyonların tanınır hale gelmesine katkı sağlıyorsunuz. Bu süreçte bizi yalnız bırakmayarak destek sunan Mersin Valiliği’ne, Atletizm Federasyonumuza ve yetkililerine, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri ile tüm birimlerine teşekkür ediyorum. Mersin adına birlik olunduğunda çok daha güzel sonuçların alındığı çalışmalar ortaya konuyor. Hafta sonu maratonda koşacak olan yarışmacılarımıza ve sporcularımıza da başarılar diliyorum” diyerek konuşmasını sonlandırdı.