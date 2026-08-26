52 mi? Yok artık Isabella: Melissa Vargas'ı da geçti
İsveç'in yıldızı Isabella Haak, 52 sayı yaptı rekor kırdı. Yok artık Isabella! Melissa Vargas'ı da geçti.
2026 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda İsveç - Hırvatistan maçında İsveç müthiş bir geri dönüşle 2-0'dan çevirerek 3-2 kazandı. Yok artık Isabella. Rekor kırdı, Melissa Vargas'ı da geçti.
Tek başına 52 sayı yapan Isabella Haak galibiyetin baş mimarı oldu. Takım arkadaşları ise toplam 41 sayıda kaldı.
Bir önceki maçta da 38 sayı yapan Isabella Haak, Avrupa Şampiyonası'nda 4 maçta 135 sayıya ulaştı ve ilk sırada yer aldı.
Isabella Haak, Avrupa Şampiyonası'nda bir maçta en çok sayı alanlar listesinde 2021'deki şampiyonada bir maçta 42 sayıyla ilk sırada bulunuyordu. 2011 yılından sonraki listeye göre Isabella, bu sayıyı 52'ye çıkardı.
Isabilla Haak'ı milli takımımızın yıldızı Melissa Vargas izliyor. Melissa, 2023'teki şampiyonada bir maçta 41 sayı yapmıştı.
Hemen ardından Hırvat oyuncu Samanta Fabris geliyor. Samanta 2019'da Türkiye'de yapılan şampiyonada 39 sayıya ulaşmayı başarmıştı.
Ülkemizde VakıfBank'ta forma giyen Sırp oyuncu Tijana Boskovic ise 2021'de Türkiye'de yapılan şampiyonada yine bir maçta 39 sayı yapmayı başarmıştı.