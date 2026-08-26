52 mi? Yok artık Isabella: Melissa Vargas'ı da geçti

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Isabella Haak, Avrupa Şampiyonası'nda bir maçta en çok sayı alanlar listesinde 2021'deki şampiyonada bir maçta 42 sayıyla ilk sırada bulunuyordu. 2011 yılından sonraki listeye göre Isabella, bu sayıyı 52'ye çıkardı.