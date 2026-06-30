50 kiloda altını kapıp trenle memleketine geldi: Krallar gibi karşılandı

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Şampiyon sporcunun babası ve Kars Ziraat Odası Başkanı Özcan Müçük ise duygularını şu sözlerle dile getirdi:

"Bu başarıda hocalarımızın çok büyük emeği var. Başta Öner Osmanoğlu ve Emin Güneş olmak üzere tüm hocalarımıza teşekkür ediyorum. Ayrıca Gençlik ve Spor İl Müdürümüze ve bu organizasyonda emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. Allah herkesten razı olsun."