TFF 3. Lig 4. Grup'ta 5 maç üst üste kazanan Uşakspor'da alınan 1 yenilginin ardından teknik direktör Ergün Penme istifa etti.

Kulüp tesislerinde gazetecilere açıklamalarda bulunan Penbe, "Sezon başında şampiyonluk için yola çıktık. Ancak ekonomik sıkıntılar nedeniyle planlanan transferler yapılamadı" dedi.

Penbe, şöyle devam etti:

"Lige iyi başladık. Ama bazı oyuncular ceza alında kadro kalitesi düştü. Mali sorunlar nedeniyle kulüp yönetimi de daralma kararı aldı. Bu şartlar altında kendimi hedefsiz hissettim. Ayrılık kararı kaçınılmaz hale geldi. Gönül isterdi ki her şey farklı olsun ama olmadı. Nasip böyleymiş. Bundan sonra Uşakspor’un başarılarını uzaktan takip edeceğiz. Her zaman gönlümüz burada olacak. Benden sonraki süreçte inşallah başarılı olurlar. Kulüp adına hayırlısı olmasını diliyorum.”

TEPKİLER SERT OLDU

TFF 3. Lig'i karıştıran maç: Hakem göz göre göre golü iptal etti



Ergün Penbe'nin istifasının ardından yönetime sert tepki gösterildi.

Uşak Haber'e göre, taraftarlar sosyal medya hesabından yaptıkları paylaşımda, "İkinci Ural Aküzüm dönemi mi başlıyor? Sezon başından bu yana tüm olumsuzluklara rağmen takımın başında duran Ergün Penbe’nin bu noktaya gelmesinde sorumluluğu olan isimler kamuoyunca biliniyor. Mustafa Yalım gibi taraftarı hadsizlikle suçlayan bir ismin kulüpte nasıl hala görevde? Kulüp sahipsiz bırakıldı" ifadeleri yer aldı.