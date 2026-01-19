5 liraya maç bileti sattılar buz gibi soğukta çay içenden çıkardılar

TFF 1. Lig'de Çorum FK, Adana Demirspor maçı biletlerini taraftarlarına 5 liraya sattı. Buz gibi soğukta maça gelen taraftarlar, ısınmak için çay içmek isteyince şoke oldular.

TFF 1. Lig'de play off hattında olan ve Süper Lig'e çıkma mücadelesi veren Çorum FK, taraftarlarının desteğini almak için cuma günü oynanan Adana Demirspor maçının bilet fiyatlarını 5 lira yaptı.
Taraftarlar da maça giderken, Çorum FK, sahadan 4-1 galip ayrıldı ve TFF 1. Lig'de 21 maçta 35 puanla 5. sıraya çıktı.

MAÇ 5 LİRA ÇAY 25 LİRA

5 liraya bilet alıp maça giden taraftarlar, buz gibi havada ısınmak için çay içmek isteyince şoke oldular.
Çünkü küçük karton bardaklardaki çayın fiyatının tanesi 25 liraydı.

Çorum Haber'deki habere göre Çorum FK taraftarları, Çorum Şehir Stadyumu’nda satılan yiyecek ve içecek fiyatlarının yüksek olmasından dert yanıyor. Vzellikle çay fiyatının 25 TL olması ise büyük tepki çekti.

Taraftarlar sadece çayın değil, stadyum içinde su, simit ve çekirdek fiyatlarının da yüksek olmasından şikayet ettiler.
Habere göre; bilet fiyatlarının kale arkası ve maraton tribünlerinde 5 TL olmasına rağmen, bir bardak çayın 25 TL’ye satılmasının kabul edilemez olduğunu savunan taraftarlar, "Şu soğukta kış gününde bir bardak çayın 25 TL olması normal mi? Bu fırsatçılık değil mi?" diye sordular.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

