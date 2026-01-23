398 gündür top oynamayan Balotelli'nin yeni adresi belli oldu

Türkiye'de Adana Demirspor forması da giyen Mario Balotelli, 2025 Temmuz'dan bu yana kulüpsüzdü.

Son olarak Genoa'da forma giyen 35 yaşındaki Balotelli, İtalyan ekibiyle 21 Aralık 2024'te sahaya çıktıktan sonra bir daha forma giymedi.

398 gündür top oynamayan Mario Balotelli'nin yeni adresi belli oldu.

YENİ ROTASI BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ

Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al-Ittifaq, 35 yaşındaki Balotelli'yi transfer ettiklerini resmen açıkladı.

Balotelli, 2. Lig ekibiyle 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Al Ittifaq Balotelli'yi resmen açıkladı

BALOTELLI'NİN GENOA KARİYERİ

Mario Balotelli, Genoa ile 6 maça çıkarken bu maçlarda gol veya asist katkısı veremedi.

Tecrübeli oyuncu, kariyerinde Inter, Manchester City, Milan, Liverpool, Nice, Marsilya, Brescia, Monza, Adana Demirspor, Sion ve Genoa'da oynadı.

Şimdi ise Al Ittifaq'ın başarısı için ter dökecek.