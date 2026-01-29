2 kanalda 2 ayrı maçı var: Fenerbahçeliler şaşıracak

2 kanalda 2 ayrı maçı var: Fenerbahçeliler şaşıracak
TRT, 2 kanalından 2 Fenerbahçe maçını yayınlayacak. Bir kanalda Fenerbahçe'nin futbol takımının, bir kanalda da kadın voleybol takımının maçı var. Üstelik 2'si de aynı saatte.

Fenerbahçe'nin 2 ayrı takımı 2 ayrı Avrupa maçına çıkacak. Bu maçlardan birini TRT 1, birini de TRT Spor Yıldız yayınlayacak. 2'si de aynı saatte yani 23.00'te başlayacak. Fenerbahçeliler hangisine bakacağını şaşıracak.

BENFİCA-FENERBAHÇE

Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, bu gece CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi B Grubu 5. maçında Portekiz temsilcisi Benfica ile deplasmanda karşılaşacak.

2024/11/08/hbfb.jpgLizbon kentindeki Sports Hall Benfica’da TSİ 23.00’te başlayacak mücadele TRT Spor Yıldız’dan canlı yayınlanacak.


4'te 4 yapan Fenerbahçe Medicana 11 puanla grupta liderlik koltuğunda oturuyor.
1 galibiyet, 3 mağlubiyetle Benfica, 2 puanla 4. ve son sırada bulunuyor.
Fenerbahçe Medicana, Portekiz temsilcisi ile İstanbul'da oynadığı maçtan 25-18, 25-19 ve 25-12'lik setlerle 3-0 galip ayrılmıştı.

FCSB-FENERBAHÇE

Fenerbahçe Futbol Takımı, UEFA Avrupa Ligi 8. hafta maçında bu gece Romanya temsilcisi FCSB (Steaua Bükreş) ile karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe Romanya'da avantaj peşide: İşte Tedesco'nun ilk 11'iFenerbahçe Romanya'da avantaj peşide: İşte Tedesco'nun ilk 11'i

Ulusal Arena’da oynanacak maç TSİ 23.00’te başlayacak ve TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.
Karşılaşmayı Sırp hakem Nenad Minaković yönetecek. Minaković’in yardımcılıklarını Nikola Borović ve Boško Božović yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Milan Mitić.


Geride kalan 7 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet sonucu 11 puan toplayan Fenerbahçe'nin son hafta öncesi play dff turuna kalması kesinleşti.
18. sırada yer alan Fenerbahçe, 9 gol atarken kalesinde 6 gol gördü.
6 puana sahip FCSB ise 7 hafta sonunda 29. basamakta yer aldı.

