1.92 boyunda artık 25 yaşında: Müthiş koleksiyoncunun Melissa Vargas itirafı
Adı Fenerbahçe ve Galatasaray'la anılsa da yolu bir türlü Türkiye'ye düşmedi. 1.92 boyunda artık 25 yaşında. Müthiş koleksiyoncunun Melissa Vargas itirafı.
Dünyanın en iyi voleybolcuları Sultanlar Ligi'nde oynuyor. Onun da adı zaman zaman Fenerbahçe ve Galatasaray'la anılsa da yolu bir türlü Türkiye'ye düşmedi. 1.92 boyunda artık 25 yaşında. İşte müthiş koleksiyoncunun Melissa Vargas itirafı.
Sarah Fahr, İtalya voleybolunun yetiştirdiği en önemli yıldızlardan biri. Alman asıllı. Voleybola İtalya'da başladı. Hızla yıldızı parladı. 2020'den bu yana İtalya'nın en güçlü takımlarından Imoco'da forma giyiyor.
Adı geçen sezon sonunda transfer haberleriyle gündeme gelmişti. Fenerbahçe ve Galatasaray'la da anıldı. Ama sezon biter bitmez Imoco, sözleşmesini yeniledi.
İtalya Milli Takımı'nın da değişmez oyuncusu olan Sarah, 25. yaşına girdi. Bakın Sarah 25 yaşına kadar koleksiyonunda neler biriktirdi:
6 İtalya Ligi şampiyonluğu
6 İtalya Kupası şampiyonluğu
5 İtalya Süper Kupası, 1 Süper Kupa ikinciliği
3 Şampiyonlar Ligi kupası, 1 ikinciliği, 1 üçüncülüğü
2 Milletler Ligi şampiyonluğu, 1 üçüncülüğü
1 Avrupa Şampiyonluğu, 1 ikinciliği, 1 üçüncülüğü
1 Dünya Şampiyonası, 1 ikinciliği
1 Dünya Kulüpler Şampiyonluğu, 1 ikinciliği
1 Olimpiyat şampiyonluğu
Sarah Fahr, bireysel olarak da şunları kazandı:
İtalya Süper Kupası en değerli oyuncu
Milletler Ligi en iyi orta oyuncu
Dünya Kulüpler Şampiyonası en iyi orta oyuncu
İtalya Ligi en iyi orta oyuncu
Sarah Fahr, pek çok kez milli takımımıza karşı da oynadı. Özellikle Melissa Vargas'la karşı karşıya geldi. Melissa Vargas'la ilgili bir itirafı çok konuşuldu.
Sarah Fahr, şöyle konuştu: "Paris'te, Santarelli’nin çalıştırdığı Türkiye'ye karşı oynadığımız yarı final maçında, zorlandığımız tek anda kısa süreliğine kenara geldim. Julio Velasco bana dönüp 'Sarah, artık kendine gel, benim istediğim gibi blok yapacaksın; burası Imoco değil' dedi.
Sahaya döndüm ve Vargas'ı arka arkaya üç kez blokladım. Sonrasında seti ve maçı kazandık. Çünkü büyük Velasco, Conegliano'nun benim için ne kadar değerli olduğunu biliyordu; kimsenin ona laf edemeyeceğini biliyordu."