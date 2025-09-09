12 Dev Adam'ın yarı finaldeki rakibi belli oldu: Zor eşleşme

Eurobasket 2025’te mücadele eden A Milli Basketbol Takımımız, çeyrek finalde Polonya ile kozlarını paylaştı.

24 SENE SONRA YARI FİNAL

Arena Riga’daki mücadeleyi 91-77 kazanmayı başaran millilerimiz 24 sene sonra adını yarı finale yazdırmayı başardı.

12 DEV ADAM’IN YARI FİNALDEKİ RAKİBİ YUNANİSTAN OLDU

Ay-yıldızlıların yarı finalde karşılaşacağı rakip de belli oldu. Yunanistan bir diğer çeyrek final maçında Litvanya’yı 87-76 mağlup etti.

TÜRKİYE – YUNANİSTAN MAÇI NE ZAMAN_

Bu sonuç ile birlike 12 Dev Adam’ın yarı finaldeki rakibi Yunanistan oldu. Türkiye – Yunanistan mücadelesi 13 Eylül Cuma günü oynanacak. Karşılaşmanın saati ise daha sonra açıklanacak.

