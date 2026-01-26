1 milde kimse Fenerbahçeli ismi geçemedi

Yayınlanma:
Fenerbahçe'nin gelecek vadeden ismi Doruk Saldamlı çifte Türkiye rekoru kırdı. Doruk, İstanbul’daki salon yarışlarında 1 milde rakiplerine şans tanımadı.

Fenerbahçe'nin gelecek vadeden isimleri arasında yer alan genç atletl Doruk Saldamlı, İstanbul’da düzenlenen Salon Olimpik Deneme & TOHM Salon Deneme Yarışları’nda U18 kategorisi 1 mil (1609 m) koşusunda 4:19.54’lük derecesiyle Türkiye Salonu Rekoru kırdı.

KISA SÜREDE ART ARDA 2 REKOR KIRDI

Fenerbahçeli atlet, daha önce aynı organizasyonda 1000 metreyi 2:28.92 koşarak U18 Türkiye Salon Rekoru’nu kırmıştı.
Bu iki derece, World Athletics’in resmi listelerine de işlendi. Saldamlı, genç yaşına rağmen Türkiye atletizminde en dikkat çeken isimlerden biri haline geldi.

doruk.jpeg

2009 DOĞUMLU

15 Ocak 2009 doğumlu olan Doruk Saldamlı, Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Sporcu Eğitim Merkezi’nde başladığı kariyerini Fenerbahçe Spor Kulübü çatısı altında sürdürüyor.
U18 kategorisinde 1500 metrede 3:59.22’lik derecesi de önemli başarıları arasında.

TEBRİK MESAJI YAĞDI

Türkiye Atletizm Federasyonu yetkilileri ve milli sporcular, Doruk Saldamlı’yı tebrik ederek bu başarının altyapı sporcularına motivasyon sağladığını belirtti. Saldamlı’nın bu çıkışı, önümüzdeki sezonlarda uluslararası yaş grubu yarışmalarında Türkiye’yi başarıyla temsil edeceğinin güçlü bir göstergesi olarak görülüyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

