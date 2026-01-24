1. Lig'de net galibiyet: Amedspor'un dibine kadar geldiler

1. Lig'de net galibiyet: Amedspor'un dibine kadar geldiler
Serikspor'u 3-0 mağlup eden Esenler Erokspor, lider Amedspor ile farkı 1'e indirdi.

1. Lig'in 22. haftasında Esenler Erokspor deplasmanda Serikspor ile karşı karşıya geldi. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu’nda oynanan maçta Esenler Erokspor rakibini 3-0 mağlup etmeyi başardı.

FARK 1 PUANA İNDİ

Bu galibiyetle birlikte 42 puana ulaşan Esenler Erokspor, lider Amedspor ile farkı 1’e indirdi. 26 puandaki Serikspor ise 16. sırada kaldı.

Göz göre göre şike yapmaya kalktılar: TFF soruşturma başlattıGöz göre göre şike yapmaya kalktılar: TFF soruşturma başlattı

DETAYLAR

Hakemler: Fatih Tokail, Seyfettin Ünal, Tuncay Ercan

Serikspor: Ender Güneş, Bilal Ceylan (Dk. 54 Ekrem Terzi), Martynov, Okoro, Skvortsov, Tashkin, Adeola, Burak Asan, Emre Nefiz (Dk. 62 Mücahit İbrahimoğlu), Guibero (Dk. 74 Spasov), Sadygov

Esenler Erokspor: Ertuğrul Çetin, Hayrullah Bilazer, Nzaba (Dk. 83 Cavare), Onur Ulaş, Enes Alıç, Jack (Dk. 64 Recep Niyaz), Amilton, Ömer Faruk Beyaz (Dk. 76 Catakovic), Kanga (Dk. 76 Alper Karaman), Berat Luş (Dk. 64 Faye), Kayode

Goller: Dk. 45 Skvortsov (Kendi kalesine), Dk. 60 Ömer Faruk Beyaz, Dk. 73 Kanga (Penaltıdan) (Esenler Erokspor)

Kırmızı kart: Dk. 71 Okoro (Serikspor)

Sarı kartlar: Dk. 49 Martynov, Dk. 56 Guibero (Serikspor)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

