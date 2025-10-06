YSK Artvin'de referandum düzenledi! Köylüler de kararını 'pekmezle' verdi

Artvin’in Ardanuç ilçesine bağlı Ekşinar köyünde, Ardanuç Belediyesi sınırlarına dâhil olma konusunda referandum yapıldı.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından düzenlenen oylama dün (5 Ekim) sabah 08.00’de başladı, 17.00’de sona erdi. Toplam 102 seçmenden 46’sı “hayır”, 33’ü ise “evet” oyu verdi.

MUHTAR EVET DEDİ

Ekşinar Köyü Muhtarı Mevlüt Akbulut, oylama sonrası yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Köyün genel geçim kaynağı sebzecilik, meyvecilik ve küçük çaplı hayvancılık. Elbette bazı konularda mağduriyet yaşayacağız ama bazı kazanımlar da olacak. Ancak muhtar olarak benim görüşüm, biraz daha zararda olacağımız yönünde. Şu an böyle düşünüyorum ama köylü ne isterse ona saygı duyarım. Ben halktan yanayım. Ardanuç'un daha önceki yerleşim yerleri baraj altında kaldı. Sebzenin yükü Ekşinar köyüne kaldı. Biz de oradan gelip burada yer edindik. 10-15 hanelik güzel bir topluluk oluşturduk. Yine bu sebze ve meyveciliği halkımıza sunmak istiyoruz. Ardanuç sebzesini karşılar. Köylülerin özlük haklarının kaybolmaması için hayır oyu kullandım.”

Köylülerden Okan Genç de hayır oyu verdi. Siyasi görüşi gibi bu konuda da net olduğunu belirten Genç, belediye sınırları içerisine girselerdi tarıma darbe geleceğini ifade etti. Genç, görüşlerini şöyle açıkladı:

“Ben bu konuda da netim. Hayır oyu kullandım çünkü köylülerimizin özlük haklarının kaybolmasını istemiyorum. Burada seracılık, hayvancılık yapılıyor. Merkezde biri çıkıp ‘sera kurmak istiyorum’ dese, belediye buna izin vermez. Sonra diyecekler ki ‘Ekşinar da merkez, orada sera var.’ Bu sefer emsal gösterilecek ve köyümüz sorun yaşayacak. Bu köyde seracılık ve hayvancılık yapılmalı. İnsanlar geçimini bunlarla sağlıyor. Bu yüzden hayır oyu verdim. Eğer evet çıkarsa da elbette köyümüz ve Ardanuç için çalışacağız”

"PEKMEZ KAYNATALIM İSTİYORUM"

Bir diğer köylü Nebiye Genç ise köy yaşamını kaybetmek istemediğini belirterek şunları söyledi: