Yılmaz Büyükerşen hakkında hapis talebi

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nde bazı ihalelere fesat karıştırıldığı ve bunun sonucu kamu zararına yol açıldığı iddialarıyla yargılanan eski Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ile 21 sanığın tutuksuz olarak yargılandığı davanın yeniden görülmesine devam edildi.

Eskişehir 2. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya tutuksuz sanıklardan 22’si katılmazken, avukatlar hazır bulundu.

BÜYÜKERŞEN HAKKINDA HAPİS TALEBİ

Cumhuriyet savcısı, Büyükerşen hakkında “edimin ifasına fesat karıştırma” suçundan 3 ila 7 yıl hapis cezası ve siyasi yasak uygulanmasını, ayrıca oluşan kamu zararının giderilmesini talep etti. Diğer sanıklar içinse bazılarına hapis, bazılarına para cezası istendi.

DAVA ERTELENDİ

Mahkeme, avukatların mütalaaya cevap vermek için süre talebi üzerine duruşmayı 20 Şubat’a erteledi.

NE OLMUŞTU?

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı 2013 yılında belediye ihalelerinde fesat ve resmi belgede sahtecilik iddiaları üzerine soruşturma başlatmış, bazı şüpheliler gözaltına alınmıştı. İlk duruşmalarda Büyükerşen ve diğer sanıklar beraat etmiş, bazı kişiler ise para cezasına çarptırılmıştı. Ancak Yargıtay 5. Ceza Dairesi, beraat kararını bozmuş ve dosya, eksik incelemeler ve çelişkili bilirkişi raporlarının giderilmesi için mahkemeye geri gönderildiği ifade edilmişti.