Yeniden Refah Partili vekilden iki bakana "Epstein" soruları: DMM'den "Türk çocuk" videosuna yalanlama

Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, Epstein dosyalarına ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na iki ayrı soru önergesi sundu.

Epstein skandalı: İngiltere ve Slovakya'da üst düzey istifalar!

Bekin, Bakan Göktaş’ın yanıtlaması istemiyle sunduğu önergede, şu ifadelere yer verdi:

"Bilindiği üzere ABD’de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurmakla suçlanan Jeffrey Epstein, 10 Ağustos 2019’da New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi’nde ölü bulunmuş, ölümü ve ardından açıklanan milyonlarca belge, dünya genelinde geniş yankı uyandırmıştır. Gündeme gelen bu belgeler, Epstein’in küresel çapta ekonomiden siyasete, kültür-sanattan bilişime pek çok alanda varlıklı, yetkili, zengin ve tanınmış kişilerle olan yakın bağı olduğunu ortaya koymuştur.

"TÜRKİYE’DE BU VAHŞETE ORTAK OLMUŞ KİŞİLER VAR İSE ADALET ÖNÜNDE HESAP VERMELİDİR"

Önergede, ABD Adalet Bakanlığı tarafından geçtiğimiz günlerde uluslararası cinsel istismar, fuhuş ve insan kaçakçılığı ağının başında olan Epstein ile ilişkili üç milyon yeni belgenin kamuoyuyla paylaşıldığı hatırlatılarak, şu ifadelere yer verildi:

"Her gün yeni detayların ortaya çıktığı belgelerin bir ayağında Türkiye’nin de yer aldığı iddiaları gündeme gelmiştir. Belgeler, küresel ölçekte organize edilen suç ağına dair çarpıcı detaylar içerirken, Türkiye’den de çocukların kaçırıldığı iddiaları kamuoyu gündemine taşınmıştır. Türkiye’deki çocukların da bu ağın hedefi olabileceği iddiaları önemle araştırılması gereken vahim iddialardır. Açıklanan belgeler ve ortaya atılan iddialar yerel ve uluslararası soruşturma açısından dikkatle incelenmesi gerektiğini çok açık ortaya koymaktadır. Konuya ilişkin tüm iddiaların, tüm yönleriyle ilgili makamlarca zaman kaybetmeden incelenmesi gerekmektedir. Türkiye’de bu sapkınlığa, azgınlığa ve vahşete ortak olmuş kişiler var ise bir an önce tespit edilmeli ve adalet önünde hesap vermelidir."

AİLE BAKANINA 4 SORU

Doğan Bekin'in sunduğu önergede Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın cevaplamasını istediği sorular şöyle:

Epstein davasının Türkiye bağlantıları bulunduğuna ve Türkiye’den de çocukların bu suç çetesinin ağına düşürüldüğüne ilişkin iddialara yönelik Bakanlığınızca soruşturma başlatılmış mıdır?

2020-2025 yılları arasında ne kadar çocuğumuz kaybolmuştur? Bu çocuklarımızın kaçına ulaşılmıştır? Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adli İstatistik verilerine göre 2008- 2016 yılları arasında 104 bin 531 çocuğun kaybolduğu yönündeki açıklamalarından sonra bu yıllar arasında kaybolan çocukların kaçına ulaşılmıştır? Epstein suç çetesi yüzünde mağdur olan çocuklarımız var mıdır? Bunların tespitine yönelik Bakanlığınızca okullarda, yetiştirme yurtlarında gerekli denetimlerde yapılmış mıdır?

İÇİŞLERİ BAKANINA 6 SORU

Bekin, önergesinde İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın yanıtlamasını istediği sorular ise şöyle:

Gündemde yer alan Epstein skandalı ile ilgili iddialara ilişkin Türkiye ayağına yönelik kurumlarınızca gerekli soruşturmalar başlatılmış mıdır? Epstein veya Epstein ile bağlantılı kişi/kişiler bu süreçte Türkiye’ye herhangi bir giriş çıkış yapmış mıdır? Giriş çıkışlar yapılmış ise bu kişilerin bağlantı kurdukları kişi veya kurumlar tespit edilmiş midir? Epstein, Türkiye’de herhangi bir siyasetçi, yönetici ya da devlet kurumlarında üst düzey makamlarda yer alan kişilerle iletişime geçmiş midir? Epstein yürüttüğü fonlara ait Türkiye’de herhangi bir kuruma bağış yapılmış mıdır? Yapılmış ise bu kurumlara yönelik soruşturma başlatılmış mıdır? Epstein’in ülkelerde kurduğu ağ ile istihbarat aldığı yönündeki iddialar doğrultusunda Türkiye’den bir bilgi sızıntısı olmuş mudur? Olmuş ise sızan bu önemli bilgilere ulaşılmış mıdır?

DMM: O GÖRÜNTÜLER GERÇEĞİ YANSITMIYOR

Dünyanın konuştuğu Epstein olayıyla ilgili ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan yeni belgelerin ardından konuyla ilgili çok sayıda bilgi kirliliği de oluşmaya başladı.

Söz konusu dehşetin yaşandığı Epstein Adası'nda çekildiği iddiasıyla çok sayıda video paylaşılırken, bası sosyal medya hesaplarının, eski tarihli videoları "Epstein Adası'nda çekildiği" iddiasıyla paylaştığı ortaya çıkmaya başladı.

Sosyal medyada, "İşkence gören Türk çocuk 'özür dilerim Arthur' diyor" iddiasıyla paylaşılan ve kısa sürede on binlerce kişi tarafından yeniden paylaşılan video üzerine Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) tarafından açıklama yapıldı.

Söz konusu videonun, Brezilya basınına yansıyan geçmiş tarihli bir video olduğu, bir çocuğun babasından şiddet gördüğü anları gösterdiği ve çocuğun Türkç2 değil Portekizce konuştuğu belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bazı sosyal medya hesaplarında, “İşkence gören Türk çocuk ‘özür dilerim Arthur’ diyor” iddiasıyla paylaşılan görüntüler gerçeği yansıtmamaktadır. İddiaya konu görüntüler, Ocak 2021 tarihinde Brezilya basınına yansıyan eski bir olaya aittir. Brezilya basınında yer alan haberlerde, olayın Mato Grosso do Sul eyaletinde bir babanın çocuğuna yönelik şiddet vakası olduğu belirtilmiş; çocuğun da Portekizce konuştuğu anlaşılmıştır. Bu görüntülerin Türkiye veya Türk bir çocukla ilgisi bulunmamaktadır. Söz konusu içerik daha önce de gündeme getirilmiş, Dezenformasyonla Mücadele Merkezimiz tarafından yalanlanmıştır. Kamuoyunu yanıltmaya yönelik, eski ve bağlamından koparılmış görüntülerin yeniden dolaşıma sokulması kasıtlı bir dezenformasyon girişimidir. Bu tarz asılsız iddialara karşı hassas ve dikkatli olunması rica olunur."