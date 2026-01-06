Vahşi Batı geri döndü! Trump'ın 'kovboy' diplomasisine sessiz kalamadılar

Vahşi Batı geri döndü! Trump'ın 'kovboy' diplomasisine sessiz kalamadılar
Yayınlanma:
ABD, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’yu Caracas’ta düzenlenen askerî operasyonla esir alarak New York’a götürdü. Washington Post, bu adımı küresel düzenin sona erdiğinin işareti olarak yorumladı. Trump ise operasyonun ardından Küba, Meksika, Kolombiya ve Grönland’a yönelik sert tehditler savurdu. Post, Trump'un uluslararası hukuk düzenini bitirdiğini yazdı.

ABD, birçok siyasi yorumcunun 'Küresel eşkiyalık' dediği bir askeri operasyon ile Venezuela'nın Devlet Başkanı Maduro'yu esir aldı. Dünyanın gözü önünde başka bir devletin liderini alıkoyan ABD, bunu da büyük bir zafer olarak yayımladı.

ABD'nin önde gelen gazetelerinden Washington Post'ta Trump'ın politikalarına sessiz kalmadı.

Post, “Trump dünyaya Vahşi Batı’ya dönüşte başı çekiyor” başlıklı analizinde Maduro'ya yapılan operasyonun son dünya savaşından sonra kurulan düzenin bitirdiğini yazdı.

Post, kanunların ve yasaların artık düşüşte olduğunu belirtip bunu da en çok Trump'ın teşvik ettiği eleştirisinde bulundu.

screenshot-2026-01-06-at-09-53-28-with-u-s-raid-on-venezuela-trump-ushers-in-geopolitical-wild-west-the-washington-post.png

TRUMP HERKESE GÖZDAĞI VERDİ!

ABD, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’yu Caracas’taki Fuerte Tiuna askeri kompleksine düzenlenen operasyonla esir aldı.

ABD Donanması’na ait USS Iwo Jima gemisine götürülen Maduro, daha sonra Küba’daki Guantanamo üssü üzerinden New York eyaletine nakledildi.

Maduro ve eşi Cilia Flores, yoğun güvenlik önlemleri altında Manhattan’a getirilerek önce ABD Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi (DEA) merkezine götürüldü. Kimlik ve parmak izi işlemlerinin ardından çift, Brooklyn’deki federal gözetim merkezine sevk edildi.

The Economist'in 2026 kapağı Maduro'yu mu bildi?The Economist'in 2026 kapağı Maduro'yu mu bildi?

DEA görevlileri, elleri kelepçeli Maduro’nun fotoğraflarını paylaştı. Maduro’nun üzerinde “DEA NYD” yazılı bir halıyla kaplı koridorda yürüdüğü anlara ait video, Beyaz Saray’ın “Rapid Response 47” hesabından yayınlandı.

695c95f5f94e6d32a47f7412.webp

Maduro, New York’ta çıkarıldığı mahkemede hakkında yöneltilen suçlamaları reddetti ve “Ben hâlâ Venezuela Devlet Başkanıyım” dedi.

TRUMP TEHDİTLER SAVURDU

Operasyonu Florida’daki Mar-a-Lago malikanesinden takip eden ABD Başkanı Donald Trump, dönüş yolunda yaptığı açıklamalarda Küba, Meksika, Kolombiya ve Grönland’ı da hedef aldı.

Meksika’nın uyuşturucu kartelleri tarafından yönetildiğini savunan Trump, Meksika Devlet Başkanı Sheinbaum’a “Amerikan askerleri gönderme” önerisinde bulunduğunu açıkladı. Kolombiya için “hasta bir adam tarafından yönetiliyor” diyen Trump, Cumhurbaşkanı Petro’ya yönelik ağır sözler sarf etti. Küba’nın ise “yakında düşeceğini” öne sürdü.

695c95f5f94e6d32a47f7410.webp

GÖZÜNÜ BİR DE GRÖNDLAND'A DİKTİ

Trump, daha önce defalarca ABD’ye katılması gerektiğini savunduğu Grönland hakkında da konuştu.
Trump, Danimarka'ya bağlı Grönland'ı 'ele geçirmek için' hamle yapacağı imasında ulundu. Bunu da iki ay içerisinde açıklayacağını da belirtti.

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın resmi sosyal medya hesabında Trump’ın fotoğrafı ile birlikte “Burası bizim yarımküremiz” ifadesi paylaşıldı. Bakan Marco Rubio ise Trump’ın Batı Yarımküre’yi “tehdit oluşturan rejimlerden arındırma kararlılığını” vurguladı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

En ucuz sıfır otomobilin satışı da durduruldu
En ucuz sıfır otomobilin satışı da durduruldu
İstanbul'a lapa lapa kar yağışını bilenler açıkladı: Bugün başlayacak adım adım beyaza bürünecek
Yılmaz Vural Azeri milyonerin sahip olduğu Türk takımının başına geçiyor
Yılmaz Vural Azeri milyonerin sahip olduğu Türk takımının başına geçiyor
Evdeki ekonomi savaşları: Elektrikli ısıtıcıların gerçek maliyeti
Evdeki ekonomi savaşları: Elektrikli ısıtıcıların gerçek maliyeti
Miras dağıtılınca Türkiye'nin en zengin insanı olacak: Murat Ülker'i geride bırakacak
Uzman isim gününü vererek uyardı: İstanbul'a kar ve dondurucu soğuk geliyor
Ankara'da ücretsiz ulaşım dönemi başlıyor
Ankara'da ücretsiz ulaşım dönemi başlıyor
2026 memur ve memur emeklisinin zamlı maaşı belli oldu! Enflasyon farkı ortaya çıktı
Polisler durdurduğu aracın bagajına işte bu yüzden dokunuyor
Polisler durdurduğu aracın bagajına işte bu yüzden dokunuyor
Kuyumcular artık bu altını almayacak: Türkiye’nin her yerinde durduruldu
Kuyumcular artık bu altını almayacak: Türkiye’nin her yerinde durduruldu
Siyaset
Ankara Büyükşehir'e Konser Soruşturması'nda ilk duruşma!
Ankara Büyükşehir'e Konser Soruşturması'nda ilk duruşma!
İktidar medyasındaki kavga Venezuela'ya sıçradı
İktidar medyasındaki kavga Venezuela'ya sıçradı