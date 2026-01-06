Vahşi Batı geri döndü! Trump'ın 'kovboy' diplomasisine sessiz kalamadılar

ABD, birçok siyasi yorumcunun 'Küresel eşkiyalık' dediği bir askeri operasyon ile Venezuela'nın Devlet Başkanı Maduro'yu esir aldı. Dünyanın gözü önünde başka bir devletin liderini alıkoyan ABD, bunu da büyük bir zafer olarak yayımladı.

ABD'nin önde gelen gazetelerinden Washington Post'ta Trump'ın politikalarına sessiz kalmadı.

Post, “Trump dünyaya Vahşi Batı’ya dönüşte başı çekiyor” başlıklı analizinde Maduro'ya yapılan operasyonun son dünya savaşından sonra kurulan düzenin bitirdiğini yazdı.

Post, kanunların ve yasaların artık düşüşte olduğunu belirtip bunu da en çok Trump'ın teşvik ettiği eleştirisinde bulundu.

TRUMP HERKESE GÖZDAĞI VERDİ!

ABD, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’yu Caracas’taki Fuerte Tiuna askeri kompleksine düzenlenen operasyonla esir aldı.

ABD Donanması’na ait USS Iwo Jima gemisine götürülen Maduro, daha sonra Küba’daki Guantanamo üssü üzerinden New York eyaletine nakledildi.

Maduro ve eşi Cilia Flores, yoğun güvenlik önlemleri altında Manhattan’a getirilerek önce ABD Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi (DEA) merkezine götürüldü. Kimlik ve parmak izi işlemlerinin ardından çift, Brooklyn’deki federal gözetim merkezine sevk edildi.

The Economist'in 2026 kapağı Maduro'yu mu bildi?

DEA görevlileri, elleri kelepçeli Maduro’nun fotoğraflarını paylaştı. Maduro’nun üzerinde “DEA NYD” yazılı bir halıyla kaplı koridorda yürüdüğü anlara ait video, Beyaz Saray’ın “Rapid Response 47” hesabından yayınlandı.

Maduro, New York’ta çıkarıldığı mahkemede hakkında yöneltilen suçlamaları reddetti ve “Ben hâlâ Venezuela Devlet Başkanıyım” dedi.

TRUMP TEHDİTLER SAVURDU

Operasyonu Florida’daki Mar-a-Lago malikanesinden takip eden ABD Başkanı Donald Trump, dönüş yolunda yaptığı açıklamalarda Küba, Meksika, Kolombiya ve Grönland’ı da hedef aldı.

Meksika’nın uyuşturucu kartelleri tarafından yönetildiğini savunan Trump, Meksika Devlet Başkanı Sheinbaum’a “Amerikan askerleri gönderme” önerisinde bulunduğunu açıkladı. Kolombiya için “hasta bir adam tarafından yönetiliyor” diyen Trump, Cumhurbaşkanı Petro’ya yönelik ağır sözler sarf etti. Küba’nın ise “yakında düşeceğini” öne sürdü.

GÖZÜNÜ BİR DE GRÖNDLAND'A DİKTİ

Trump, daha önce defalarca ABD’ye katılması gerektiğini savunduğu Grönland hakkında da konuştu.

Trump, Danimarka'ya bağlı Grönland'ı 'ele geçirmek için' hamle yapacağı imasında ulundu. Bunu da iki ay içerisinde açıklayacağını da belirtti.

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın resmi sosyal medya hesabında Trump’ın fotoğrafı ile birlikte “Burası bizim yarımküremiz” ifadesi paylaşıldı. Bakan Marco Rubio ise Trump’ın Batı Yarımküre’yi “tehdit oluşturan rejimlerden arındırma kararlılığını” vurguladı.