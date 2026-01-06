The Economist'in 2026 kapağı Maduro'yu mu bildi?

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun ABD ordusu tarafından düzenlenen ani bir operasyonla alıkonulması, uluslararası kamuoyunda şok etkisi yaratırken, gözler bir kez daha küresel sermayenin sesi olarak bilinen The Economist dergisine çevrildi. Derginin tartışma yaratan 2026 yılı kapağında yer alan bir detay, bugün yaşananların adeta bir "kehanet" gibi önceden çizildiğini düşündürdü. Dergi, 2026 yılında dünyanın takip etmesi gereken ana başlıkları sembollerle betimlerken, o gün dikkatlerden kaçan bir ayrıntı bugün manşetlere taşındı.

O KAPAKTAKİ GİZLİ MESAJ

Her yılın sonunda yayımladığı şifreli kapaklarla dünyada nelerin olacağını önceden "fısıldayan" The Economist, 2026 yılı için hazırladığı vizyon kapağında yine boş durmamıştı. Belli semboller üzerinden yaşanması muhtemel küresel olayları resmeden derginin kapağındaki o çizim, Venezuela liderinin başına gelenlerle birebir örtüştü. Kapakta yer alan "kelepçelenmiş sıkılı yumruk" figürü, ABD operasyonuyla alıkonulan Nicolas Maduro’nun miting meydanlarında, halkı selamlarken kullandığı o ikonik hareketi akıllara getirdi.

TRUMP'IN TALİMATI, NEW YORK'TA YARGILAMA

ABD Başkanı Donald Trump’ın "uyuşturucu trafiğini yönetmek" suçlamasıyla hedef tahtasına oturttuğu Maduro ve eşi Cilia Flores, Amerikan ordusunun düzenlediği baskınla alıkonuldu. Venezuela'nın seçilmiş lideri, kendi topraklarından koparılarak New York’a getirildi ve Amerikan yargısının karşısına çıkarıldı.

CANLI YAYINDA KELEPÇELİ ŞOV VE REDDEDİLEN SUÇLAMALAR

Sürecin en çarpıcı anları ise tüm dünyanın gözü önünde canlı yayında servis edildi. Maduro'nun kelepçelenmiş halde uçaktan indirildiği o anlar, ABD'nin güç gösterisi olarak ekranlara yansıtıldı. Olayın hemen ardından New York'ta hakim karşısına çıkarılan Maduro ve eşi Cilia Flores, ABD makamlarının kendilerine yönelttiği tüm suçlamaları kesin bir dille reddetti.