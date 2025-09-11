Tutuklu Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney Silivri'den mektup yazdı

Tutuklu Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney Silivri'den mektup yazdı
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi’nin eylül ayı birinci birleşiminde, tutuklu bulunan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney’in mektubu okundu. Güney, mektubunda "30 yıllık bir saltanata son vermenin ve bir buçuk yıldır yalansız, hilafsız Beyoğlu’na hizmet etmenin gururuyla Silivri’de haksız yere tutuluyorum" dedi.

Güney, mektubunda "30 yıllık bir saltanata son vermenin ve bir buçuk yıldır yalansız, hilafsız Beyoğlu’na hizmet etmenin gururuyla Silivri’de haksız yere tutuluyorum. Ben bir kurban değil, bir muhatap olduğumu biliyorum. Halkına hizmet etmenin suç sayıldığı bir düzende dahi geri durmayacağım" dedi.

İBB Meclisi'nin eylül ayı toplantılarının birinci birleşimi Saraçhane’de yapıldı. Oturumda söz alan İBB ve Beyoğlu Belediye Meclisi'nin CHP’li üyesi Ezgi Akgül, Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney’in meclis üyelerine hitaben kaleme aldığı mektubu okudu.

GÜNEY’DEN MECLİS’E: “BİR KURBAN DEĞİL, MUHATABIM”

Güney, mektubunda 30 yıllık bir yönetim geleneğinin ardından göreve geldiklerini hatırlatarak şunları kaydetti:

“30 yıllık bir saltanata son vermenin ve bir buçuk yıldır yalansız, hilafsız Beyoğlu’na hizmet etmenin gururuyla Silivri’de haksız yere tutuluyorum. Ben bir kurban değil, bir muhattap olduğumu biliyorum. Halkına hizmet etmenin suç sayıldığı bir düzende dahi geri durmayacağım.”

“EMEKLİ EVİ, EMEKÇİ EVLERİ, HER OKULA SU SEBİLİ”

Görev sürecinde hayata geçirdiği projeleri anımsatan Güney, “Emekli Evi, Emekçi Evleri ve Her Okula Su Sebili gibi çalışmalarla parası olmayan halk çocuklarının temiz suya erişim hakkını sağladığım için bu zalim çarkın muhatabı olduğumu biliyorum" ifadesini kullandı.

ŞİİRLE MESAJ: “BEKLE BİZİ İSTANBUL”

Mektubunda "Bekle Bizi İstanbul" şiirinden dizelere yer veren Güney, “Boşuna çekilmedi bunca acılar, bekle bizi İstanbul, bekle zafer şarkılarıyla geçişimizi. Ben bir kurban değil, bir muhatap olduğumu biliyorum" dedi.

“KORKUYU KERBELA’DA BIRAKANLARDANIZ”

Silivri Cezaevi’ndeki diğer tutuklularla dayanışma içinde olduklarını belirten Güney, mektubunu şu ifadelerle tamamladı:

“Korkuyu Kerbela’da bırakanlardanız, can korkusuyla yalvaranlar değil, ‘direne direne kazanacağız’ diyenleriz. Pir Sultan Abdal’ın izinden giderek ‘Yürü bre Hızır Paşa’ diyenleriz. Bir lokma bir hırka ile, alnımızın akı ile Silivri Zindanı’ndaki çilemizi doldurur, çıkarız; mücadelemize ve halkımıza hizmete kaldığımız yerden devam ederiz.”

