Türk Büyükelçi'den nükleer uyarısı: Tüm bölge tehdit altında

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEA), Ukrayna'daki nükleer tesislere yönelik saldırılar ile ilgili olağanüstü toplantı düzenledi. Hollanda'nın isteğiyle düzenlenen toplantında konuşan Türk Büyükelçi Levent Eler, yalnızca Ukrayna'nın değil tümbölgenin risk altında olduğunu vurguladı.

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEA) Yönetim Kurulu, Ukrayna ile Rusya arasında süren savaşta nükleer tesislerin hedefte olması ile ilgili olağanüstü toplantı düzenledi.

Hollanda'nın talebi doğrultusunda olağanüstü toplantıda konuşan UAEA Başkanı Rafael Mariano Grossi, Ukrayna'da elektrik trafo merkezlerine verilen zararın "nükleer güvenliği tehlikeye attığını" belirtti.

"ÇATIŞMA NÜKLEER TEHDİDE YOL AÇIYOR"

"Bu çatışma, nükleer güvenlik açısından dünyadaki en büyük tehdit olmaya devam ediyor" diyen Grossi, nükleer güvenliği sağlamanın en iyi yolunun, bu çatışmayı sona erdirmek olduğunu vurguladı.

Hollanda'nın Birleşmiş Milletler (BM) Viyana Ofisi Nezdindeki Daimi Temsilcisi Peter Potman konuşmasında, "Rusya'nın" devam eden saldırıları sonucu Ukrayna'daki nükleer santrallerle bağlantılı artan nükleer güvenlik riski konusunda endişeleri olduğunu söyledi.

Potman, son haftalarda Rusya'nın, Ukrayna'nın enerji altyapısına yönelik saldırılarının önemli hasara yol açtığını dile getirerek, "Bu durum, milyonlarca Ukraynalıyı çetin kışın ortasında bırakmakla kalmıyor, Ukrayna'daki nükleer güvenliği de olumsuz etkiliyor ve nükleer bir kazanın yaşanması olasılığını yakın bir ihtimal haline getiriyor" dedi.

Çin'in 'kara kutusu' açıldı mı? Nükleer programın teknik detayları ABD'ye sızdırıldı iddiasıÇin'in 'kara kutusu' açıldı mı? Nükleer programın teknik detayları ABD'ye sızdırıldı iddiası

TÜRK BÜYÜKELÇİ'DEN KRİTİK UYARI

Türkiye'nin BM Viyana Ofisi Nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Levent Eler de Ukrayna'da olası bir nükleer kaza riskinin, sadece bu ülkeyi değil tüm bölgeyi tehdit ettiğini vurguladı.

Eler, bölgede artan askeri faaliyetlerin ve Zaporijya Nükleer Güç Santrali'nde yaşanan elektrik kesintilerinin, durumu daha da hassaslaştırdığını kaydetti.

Türkiye'nin, savaşın sona erdirilmesi için Rusya ve Ukrayna heyetlerinin görüşmelerine ev sahipliği yaptığını hatırlatan Büyükelçi Eler, savaşın sona erdirilmesinde diplomasiye öncelik verilmesi gerektiğini vurguladı.

Hollanda'nın UAEA Yönetim Kuruluna yaptığı olağanüstü toplantı çağrısına, Belçika, Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, Litvanya, Lüksemburg, Portekiz, Romanya, İngiltere ve Kuzey İrlanda destek verdi.

Kaynak:AA

