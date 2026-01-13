Ticaret Bakanlığı'nda bir günde 4 ülke ağırlandı: Ticari ilişkiler ele alındı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ticaret Bakanlığı’nda Gana Cumhuriyeti, Filistin, Fransa ve Tacikistan’ın Ankara Büyükelçilerini kabul etti.

Ömer Bolat'tan flaş limon açıklaması: Dün durdurulmuştu

Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Gana Cumhuriyeti’nin Ankara Büyükelçisi Abdul Nasiru-Deen ve Filistin’in Ankara Büyükelçisi Nasri Khalil Salim Abujaish’i ayrı ayrı kabul ettiğini duyurdu.

GANA İLE TİCARİ İLİŞKİLER ELE ALINDI

Bakan Bolat yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Gana Büyükelçisi ile gerçekleştirdiğimiz görüşmede; Afrika kıtasında önemli bir ticaret ortağımız olan Gana ile ticari ve ekonomik ilişkilerin mevcut durumunu ele aldık ve 2026 yılı çalışma programımızı gözden geçirdik. Ayrıca iki ülke iş insanları açısından büyük önem arz eden hukuki altyapının tamamlanması ile sivil havacılık, tarım, sanayi bölgeleri ve bankacılık başta olmak üzere iş birliği alanlarını istişare ettik. Filistin’in Ankara Büyükelçisi Sayın Abujaish ile yaptığımız görüşmede ise 2024 yılında gerçekleştirdiğimiz Türkiye–Filistin Ekonomik İşbirliği Konseyi Toplantısında mutabık kalınan kararların hayata geçirilmesi ve tesis edilen iş birliği mekanizmalarındaki ilerlemelerden duyulan memnuniyeti paylaştık. Türkiye olarak, çok yönlü dış politikamız çerçevesinde; Afrika ülkeleriyle ilişkilerimizi güçlendirmeye ve kardeş Filistin halkının haklı davalarında, yanlarında durmaya kararlılıkla devam edeceğiz.

FRANSA İLE İKİLİ TİCARET

Bakan Bolat, ikinci paylaşımda ise Fransa’nın Ankara Büyükelçisi Isabelle Dumont ile Tacikistan’ın Ankara Büyükelçisi Sodiq Ashurboyzoda Imomi’yi bakanlıkta ayrı ayrı kabul ettiğini belirterek şu ifadeleri kullandı: