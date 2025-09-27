Tanju Özcan Erdoğan'a seslendi: 'Şato Villa' için talebini açıkladı

Bolu Mudurnu'da yapımında 2011'de başlanan 732 villa, AVM, otel ve 2 kongre merkezinin yer aldığı Burj Al Babas projesi kapsamında şato tipindeki villalardan 350'si, inşaat sırasında, Katar, Bahreyn, Kuveyt, Dubai ve Suudi Arabistan'daki müşterilere satıldı.

Arap müşterilerin taksitleri zamanında ödememesi ve şirketin ekonomik planlamada yaşadığı aksamalar nedeniyle Burj Al Babas adlı projesi durdu.

Daha sonra Şato vilları yapan firma hakkında yasal süreçler başladı. 'Burj Al Babas' projesinin sahibi ile yöneticileri hakkında 'Nitelikli dolandırıcılık' suçundan iddianame hazırlandı.

Araplar için inşa edilmişti. Yıllardır hayalet şehir gibi boş duruyordu. Yüzlerce şato villa için karar verildi

Yılan hikayesine dönmüştü! Şato villalar hakkında karar verildi

13 sanığın 885 yıla kadar hapsi istendi. Aradan geçen sürede atıl kalan şato villalar, mahkeme süreciyle de harabeye döndü.

Şatoları yapan firmadan Bolu Belediyesi'nin alacağı olduğu belirten Bolu Belediyesi Başkanı Tanju Özcan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'a çağrıda bulundu. Özcan, "Burasının geçmişi 10 yıldan daha uzun. Bolu Belediyesi olarak bizim de burada alacağımız var. Burada bu işi yapanlar, bu işi tamamlayamadılar maalesef. Ama bugüne kadar buraya yaklaşık 300 milyon dolar para harcanmış. TL'ye vurursanız çok ciddi bir para. Bir kısmı için bazı yabancı yatırımcılardan para da alınmış.

Ortada kaldı. En son TMSF'ye devrettiler. Ama TMSF'den de şu ana kadar hiçbir şey yok. Biz diyoruz ki buradan açıkça çağrıda bulunuyoruz. Bakın milli servettir bu. Sayın Cumhurbaşkanı, yapamıyorsanız bize verin. Biz Bolu Belediyesi olarak alacaklarımıza karşılık burayı sizden teslim alalım, tamamlayalım. Ülke ekonomisine, Bolu ekonomisine burayı kazandıralım istiyoruz. Kötü bir şey istemiyoruz. Amerika istese verirsiniz; Bolu Belediyesi isterse nazlanırsınız onu da biliyorum ama biz ısrarlıyız. Ya bu yatırımı TOKİ tamamlasın TMSF üzerinden ya da verin bize biz tamamlayalım" ifadelerini kullandı.