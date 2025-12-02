Suriye'den Türkiye'ye insan kaçıran generalin cezası kesinleşti! Gazino da açmışlar

Skandal olay, Tuğgeneral Bilal Çokay’ın Diyarbakır 16. Mekanize Piyade Tugay Komutanı olarak görev yaptığı dönemde ortaya çıktı. Çokay'ın makam aracı ile Suriye'den Türkiye'ye insan kaçırıldı.

2024’te başlatılan soruşturma kapsamında Ankara’da gözaltına alınan Çokay, Şanlıurfa’ya sevk edildi. Astsubay ve uzman çavuşların ifadeleri ile dijital deliller doğrultusunda 28 Haziran 2024’te tutuklandı.

Tutuklanmasının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından rütbesi geri alınarak ordudan ihraç edilen Çokay’ın yanında görevli bir astsubay ve iki uzman çavuş da insan kaçakçılığı suçlamasıyla tutuklandı.

İnsan kaçakcılığı yapan Tuğgeneral'in rütbesi söküldü

Çokay

OTO GALERİ VE GAZİNO AÇMIŞLAR

Söz konusu askerlerin yaklaşık iki yıl boyunca bu işi sistemli biçimde yürüttükleri, elde ettikleri gelirle oto galeri ve gazino açtıkları tespit edildi. Astsubayın evinde yapılan aramada 600 bin dolar ele geçirildi.

Dava sonucunda Bilal Çokay, ‘göçmen kaçakçılığı’ ve ‘kamu görevine ait araç ve gereçleri suçta kullanmak’ suçlarından 11 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Karar, Yargıtay tarafından onanarak kesinleşti.