Son Dakika | Özel'den Erdoğan'a Venezuela tepkisi! "Trump'ın darbesine tek laf edemedin"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 2026 yılının ilk mitingini Çankırı’da gerçekleştirdi. “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” sloganıyla düzenlenen mitingde konuşan Özel, ABD’nin Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’ya yönelik operasyonuna sert tepki gösterdi. Özel’in eleştirilerinde de Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan yer aldı.

Konuşmasına Venezuela’daki gelişmelere dikkat çekerek başlayan Özel, şunları söyledi:

“Değerli Çankırılılar, bugün dünyanın öbür ucunda, dünyanın öbür ucunda bir ülkede Venezuela'da ülkenin liderine ve karısına Amerika Birleşik Devletleri tarafından bir operasyon yapıldı. Ve ülke dışına kaçırıldı.”

"DOSTUM MADURO DİYORDU"

Özel, geçmişte Erdoğan’ın Maduro’yla kurduğu ilişkiye atıfta bulunarak şöyle devam etti:

"Buradan açıkça söylüyorum. Maduro seçimleri adil, güvenli yapmadığında, muhalefetin itirazlarına kulak kabartmadığında Maduro yanlış yapıyordu. O günlerde Erdoğan kardeşim Maduro diyordu. Dostum Maduro diyordu.”

"TRUMP'IN DARBESİNE TEK KELİME EDEMEDİ"

CHP lideri, Erdoğan’ın ABD Başkanı Donald Trump karşısında sessiz kaldığını savundu:

“Bugün bugün Erdoğan'ın her lafı yiyip sustuğu, randevu almak için Boeingler verdiği, randevu almak için kıymetli toprak elementlerimizi feda ettiği, randevu almak için oğluna Amerikan malına vergi indirimi Çin malına vergi bindirimi teklif ettiği Erdoğan Trump'ın Venezuela'ya darbesine Maduro'yu alıp da ülkesinden kaçırmasına tek kelime edememiştir.”

Uluslararası hukukun çiğnendiğini vurgulayan Özel, Erdoğan’a şu sözlerle seslendi:

“Buradan herkes görsün ki Erdoğan Maduro yanlış yaparken de yanlışa yanlış diyememiştir. Bugün yanlış Venezuela'ya yapıldığında, bugün Amerika Birleşmiş Milletler sistemini alt üst ettiğinde, bugün Amerika 400 yıl önce Vestfalya Anlaşması'ndan beri ülkeler birbirinin sınırlarına saygılı olacak. İç işlerine karışmayacak. Ulusal egemenliklerini tanıyacak. Uluslararası hukuk dışında hiçbir ülke diğerine karışmayacak diye 400 yıllık kaideyi Trump ayaklarının altına alırken Erdoğan korkusundan bir kelime edememektedir.”

Erdoğan'ın başdanışmanından jet hızında 'Maduro' dönüşü! 'Soykırımcı ABD' paylaşımını sildi

Özgür Özel, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Cemil Ertem’in sosyal medya paylaşımına da atıfta bulunarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bir danışmanı tweet atmış, tweetini sildirdiler. Buradan Erdoğan'a bir kez daha sesleniyorum. Sen Trump'tan korkan, meşruiyeti onun oval ofisinde arayan, doğruya doğru demeyen, sıkışınca tükürdüğünü yalayan ve cesareti olmayan bir siyasetin insanısın.”

Konuşmasının sonunda CHP’nin antiemperyalist çizgisine vurgu yapan Özel, şu ifadeleri kullandı: