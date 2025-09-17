Son Dakika | Hasan Mutlu görevden uzaklaştırıldı

Yayınlanma:
Son dakika...Dün tutuklanan Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu görevden uzaklaştırıldı.

İçişleri Bakanlığı:

"Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu,

Hakkında “Rüşvet Alma, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının İhalesine Fesat Karıştırmak ve Zimmet” suçları nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliğinin 16.09.2025 tarih ve 2025/1310 sorgu numaralı kararıyla tutuklanması üzerine,

Anayasanın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47’nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı’nca görevden uzaklaştırılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 17.09.2025"

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

