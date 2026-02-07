Son Dakika | Ekrem İmamoğlu'nun koruması Bektaş Kamburoğlu gözaltında

Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun korumalarından Bektaş Kamburoğlu sabah saatlerinde Mali şube polislerince gözaltına alındı.

İBB’ye yönelik yeni bir operasyon mu yoksa başka bir dosya mı henüz belli değil.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik Nisan 2025'teki operasyonda Ekrem İmamoğlu'nun koruma müdürü Mustafa Akın ve koruma Çağlar Türkmen de tutuklanmıştı.

Korumaların tutuklandığı olayda, iktidar medyası 'valiz valiz para taşıdılar' haberi yapmıştı.

Haber yalan çıkmıştı. İBB iddianamesinde de para dolu valizlerin olduğuna dair bir bilgi de yer almamıştı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de yalan haberlere şöyle tepki göstermişti:

"Bir iftiracı KİPTAŞ’tan 100 dairenin beşte bir fiyatına verildiğini iddia etmişti. ‘KİPTAŞ’tan daireler, bazılarına beşte bir fiyatına…’ Bir tanesi iddianamede yok. Bir ara dediler ki ‘CHP’nin delegelerine KİPTAŞ’tan ucuza daire.’ Bir tane söyle? ‘Şu delegeye, şu daire verildi’ de. Hangi daire? Bir tane daire yok. Sadece iletişim için kullandılar bu yalanları. Haydi bakalım; ‘para dolu valizler’ günlerce. Özgür Başkan ‘para dolu valizi’ şurada açtı mı, içinden jammer çıktı mı? ‘İçinde para yok, bu var’ dedi mi Özgür Başkan? İddianamede ne var biliyor musunuz? İçinde jammer olduğu var, ‘para’ demiyor. Utanmazlar, Allah’tan korkmazlar. ‘Sabahlara kadar valiz valiz para taşıdı korumalar, devletin polisi’ dediniz. Biz dedik ‘O jammer.’ Sordu o zaman ‘Jammer’ı niye kullanıyorsun?’ Dedik ki ‘Mevcut Cumhurbaşkanı ne amaçla kullanıyorsa bizim Cumhurbaşkanı adayımız da o amaçla kullanıyor. 13’üncü Cumhurbaşkanı ne amaçla kullanıyorsa 14’üncü Cumhurbaşkanı da o amaçla kullanıyor.’ Madem ki jammer çıktı, şimdi çıkıp bir özür dileyecekler mi görelim bakalım.”