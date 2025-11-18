Son Dakika | Bahçeli'den 20 şehidin olduğu C-130 için 'Düştü mü düşürüldü mü?' sorusu

MHP Grup Toplantısı'nda MHP Lideri Devlet Bahçeli konuşuyor:

Azerbaycan'ın Gence şehrinden Türkiye'ye gelmek üzere havalandıktan bir müddet sonra Gürcistan hava sahasında maalesef düşmüştür. Azerbaycan'ın 8 Kasım Zafer Bayramı günü münasebetiyle uçuş yapan F16'ların bakım ekibinin yanı sıra uçağın mürettebatıyla beraber 20 kahramanımız görev dönüşünde şehadete yürümüşlerdir. Gerçekten de üzüntümüz taşkın ve tarifsizdir.

Bu kahraman vatan evlatlarının şerefli isimleri milli gönüllere kazınmış, geride bıraktıkları aileler ise hepimizin namusuna emanet edilmiştir. Her birisinin ayrı hikayesi, her birisinin ayrı beceri ve kabiliyeti vardı. Hem asker olarak hem uzmanlık alanlarında iyi yetişmişlerdi. Hepsi de milletimizin tertemiz sinesinden doğan yüzleri kavruk Anadolu çocuklarıydı. Al bayrağa sarılı naaşları 17 ilimizde gözyaşlarıyla toprağa verildi. Tabutlara sarılan şehit çocukları, vatan sağ olsun diyen şehit babaları, dizlerine vuran şehit anaları, yarım kalmış hayalleriyle boynu bükük şehit eşleri içimize kor gibi düştü. Onlar faziletle ve fedakarca mücadele ettiler.

Türk milletinin göklerdeki parlayan yıldızı oldular. Şimdi de ilahi rahmet ve mükafatla cennete gittiler. 20 kahraman şehidimizin her birisine ayrıca Orman Genel Müdürlüğü'nün Hırvatistan'da düşen uçağında şehit olan gönüllü pilotumuz Hasan Bahar'a Cenabı Allah'tan rahmetler niyaz ediyorum. Muhterem ailelerinin, mesai ve silah arkadaşlarının elbette büyük Türk milletinin başı sağ olsun diyorum.

C-130 tipi kargo uçağımızın nasıl ve niçin düştüğü bu elim olayın geri planındaki esrar perdesi kuşkusuz aydınlanacak.

Bütün ihtimaller dikkatten ve gözden kaçırılmadan incelenecektir. Kaldı ki talep ve beklentimiz de budur. Fakat şu hususu söylemeden geçemeyeceğim. Askeri kargo uçağımızın düşmesi kamuoyuna yansımasından hemen sonra bilhassa sosyal medya vasıtasıyla yapılan maksatlı ve marazi yorum ve değerlendirmelerin iyi niyetten mahrum olduğu çok açıktır.

Karanlık mahfillerlerce üretilen dezenformasyon kampanyasının nerelere kadar uzandığı, nasıl bir yalan ve iftira düzeneğinin harekete geçirildiği her türlü izah ve ifadeden varesnedir. Resmi açıklamayı öğrenme zahmetine tenezzül etmeden fiili kaza kırım heyeti gibi yayın ve yorum yapanların oturdukları yerden bilir kişilik taslayanların cehil gühetkarlıklarını saklanamayacak düzeyde ortadadır. Arama kurtarma çalışmaları yapılıyorken bile milletimize devamlı yalan yanlış malumatlar servis edenlerin insanlıklarından dahi şüphe duyulmalıdır.

Esasen amaç üzüm yemek değil, bağcıyı zorda bırakmaktır. Kara günümüzde acının en ileri derecesinde şehitlerimizin ocaklarına düşen ateşinin hepimizi yaktığı bir dönemde spekülasyon değirmenine su taşıyanlar, neredeyse kesin hükme varanlar Türkiye aleyhtarı çevrelerle kuklalık yapmak dışında bir işe yaramayan utanmazlardır.

Askeri kargo uçağımız düştü mü yoksa düşürüldü mü? Sorusunun cevabı ya da düştüyse buna neden olan amillerin nelerden ibaret olduğu yok eğer dış bir müdahaleyle düşürüldüyse fail mihrakların hüviyetleri elbette belirlenecek. Ona göre de bir eylem planı inanıyorum ki temin ve tertip edilecektir.