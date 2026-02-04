SOL Parti İstanbul İl Başkanlığı'na saldırı

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Sefaköy'de, "Şeriata karşı laik, devrimci, demokratik cumhuriyet" pankartı astıkları gerekçesiyle üyeleri gözaltına alınan ve ev hapsi uygulanan SOL Parti'nin İstanbul İl Başkanlığı binasına saldırı gerçekleştirildi.

Şeriat karşıtı pankart asan SOL Partililere gözaltı

İL BAŞKANLIĞI BİNASINA "YAŞASIN ŞERİAT" YAZILDI

Akşam saatlerinde kapalı olan il örgütü binasının kepengine, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından, "Yaşasın Şeriat" yazıldı.

SOL Parti'nin ayrıca Üsküdar'da astığı şeriat karşıtı pankartına da bir grup tarafından saldırı düzenlendiği belirtildi.

İL ÖRGÜTÜNDEN AÇIKLAMA

SOL Parti İstanbul İl Örgütü tarafından saldırıya ilişkin yapılan açıklamada, söz konusu saldırının "şeriatçı bir grup tarafından" gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Geçtiğimiz hafta laiklik talebini yükselttiği için arkadaşlarımız önce gericiler tarafından hedef alınmış, ardından çıkarıldıkları mahkemece ev hapsi cezasına maruz bırakılmıştı. Gözaltıların ardından partimiz İstanbul’da ve Türkiye’nin dört bir yanında şeriata ve faşizme karşı siyasal çalışmasını sürdürmektedir. Ülkemizi ve bölgemizi taliban rejimlerine mahkum etmek isteyen emperyalistlerin beslemesi bir avuç şeriatçı grup arkadaşlarımızın bulunmadığı akşam saatlerinde İstanbul İl Binamıza ve Üsküdar'daki pankart çalışmamıza saldırıda bulunmuştur. Cumhuriyet'in ilerici değerlerine, laikliğe savaş açan bu azınlık şeriatçı rejim sevdalısı grubu, onlara alkış tutarak cesaretlendiren sarayın danışmanlarını ve siyasal islamcı tek adam rejimini tarihin karanlık sayfalarına göndereceğiz. Bu ülkenin ilericileri, devrimcileri karanlık, kuytu köşelerde değil sokaklarda meydanlarda gerici tek adam rejimi ve onun beslemeleri ile hesaplaşacaktır. Geri adım atmak yok! Laiklik mücadelemizi en güçlü şekilde bulunduğumuz her yerde yükselteceğiz."

SOL Parti İstanbul İl Örgütü'nün X paylaşımı (4 Şubat 2026)

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz günlerde SOL Parti üyeleri, İstanbul Sefaköy'de "Şeriata karşı laik, devrimci, demokratik cumhuriyet" yazılı pankart asmıştı.

Pankartın asıldığı sırada yoldan geçen bir şahıs, SOL Partililere tepki göstermiş ve partililer sosyal medyada hedef gösterilmişti.

Söz konusu pankart gerekçe gösterilmiş ve partililer gözaltına alınmışti.

Savcılık tarafından haklarında tutuklama talep edilen SOL Partililer hakkında nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından ev hapsi kararı verilmişti.