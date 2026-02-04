SOL Parti İstanbul İl Başkanlığı'na saldırı

SOL Parti İstanbul İl Başkanlığı'na saldırı
Yayınlanma:
İstanbul'da, "Şeriata karşı laik, devrimci, demokratik cumhuriyet" pankartı asan SOL Parti'nin İstanbul İl Başkanlığı binasına akşam saatlerinde saldırı gerçekleştirildi. Kapalı olan il örgütü binasının kepengine "Yaşasın Şeriat" yazıldı.

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Sefaköy'de, "Şeriata karşı laik, devrimci, demokratik cumhuriyet" pankartı astıkları gerekçesiyle üyeleri gözaltına alınan ve ev hapsi uygulanan SOL Parti'nin İstanbul İl Başkanlığı binasına saldırı gerçekleştirildi.

Şeriat karşıtı pankart asan SOL Partililere gözaltıŞeriat karşıtı pankart asan SOL Partililere gözaltı

İL BAŞKANLIĞI BİNASINA "YAŞASIN ŞERİAT" YAZILDI

Akşam saatlerinde kapalı olan il örgütü binasının kepengine, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından, "Yaşasın Şeriat" yazıldı.

SOL Parti'nin ayrıca Üsküdar'da astığı şeriat karşıtı pankartına da bir grup tarafından saldırı düzenlendiği belirtildi.

İL ÖRGÜTÜNDEN AÇIKLAMA

SOL Parti İstanbul İl Örgütü tarafından saldırıya ilişkin yapılan açıklamada, söz konusu saldırının "şeriatçı bir grup tarafından" gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Geçtiğimiz hafta laiklik talebini yükselttiği için arkadaşlarımız önce gericiler tarafından hedef alınmış, ardından çıkarıldıkları mahkemece ev hapsi cezasına maruz bırakılmıştı.

Gözaltıların ardından partimiz İstanbul’da ve Türkiye’nin dört bir yanında şeriata ve faşizme karşı siyasal çalışmasını sürdürmektedir.

Ülkemizi ve bölgemizi taliban rejimlerine mahkum etmek isteyen emperyalistlerin beslemesi bir avuç şeriatçı grup arkadaşlarımızın bulunmadığı akşam saatlerinde İstanbul İl Binamıza ve Üsküdar'daki pankart çalışmamıza saldırıda bulunmuştur.

Cumhuriyet'in ilerici değerlerine, laikliğe savaş açan bu azınlık şeriatçı rejim sevdalısı grubu, onlara alkış tutarak cesaretlendiren sarayın danışmanlarını ve siyasal islamcı tek adam rejimini tarihin karanlık sayfalarına göndereceğiz.

Bu ülkenin ilericileri, devrimcileri karanlık, kuytu köşelerde değil sokaklarda meydanlarda gerici tek adam rejimi ve onun beslemeleri ile hesaplaşacaktır.

Geri adım atmak yok! Laiklik mücadelemizi en güçlü şekilde bulunduğumuz her yerde yükselteceğiz."

ekran-goruntusu-2026-02-04-003748.png
SOL Parti İstanbul İl Örgütü'nün X paylaşımı (4 Şubat 2026)

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz günlerde SOL Parti üyeleri, İstanbul Sefaköy'de "Şeriata karşı laik, devrimci, demokratik cumhuriyet" yazılı pankart asmıştı.

yeni-proje-21.jpg

Pankartın asıldığı sırada yoldan geçen bir şahıs, SOL Partililere tepki göstermiş ve partililer sosyal medyada hedef gösterilmişti.

Söz konusu pankart gerekçe gösterilmiş ve partililer gözaltına alınmışti.

Savcılık tarafından haklarında tutuklama talep edilen SOL Partililer hakkında nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından ev hapsi kararı verilmişti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Emekli promosyon yarışı iyice kızıştı: Bankalar teker teker açıkladı
Bankalar teker teker tutarları açıkladı
Emekli promosyon yarışı iyice kızıştı
2 dev AVM satıldı: 350 milyon euroluk ödeme peşin yapıldı
2 dev AVM satıldı
350 milyon euroluk ödeme peşin yapıldı
Yemekten sonra yürüyüş mü aç karnına koşmak mı?
Rıdvan Dilmen Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı geçip nasıl şampiyon olacağını açıkladı
Meteoroloji saat saat uyardı: Kar fırtına ve kuvvetli yağışı açıkladı
İsviçreli dev bankadan gümüş uyarısı!
İsviçreli dev bankadan gümüş uyarısı!
Dünyanın en tüylü yırtıcısı patilerini neden saklıyor?
Dünyanın en tüylü yırtıcısı patilerini neden saklıyor?
AKP emekliye refah payı için "Gabar'ı bekleyin" dedi
Milyarder Rus Türk vatandaşı olunca mallarına el konuldu: Dev havalimanı yarı fiyatına en yakın rakibine satıldı
Benzin istasyonu bile olan kasabayı komple satışa çıkardılar: Fiyatını ilanla duyurdular
Fiyatını ilanla duyurdular
Benzin istasyonu bile olan kasabayı komple satışa çıkardılar
Siyaset
CHP'nin 'uyuşturucuyla mücadele' önergesi AKP-MHP oylarıyla reddedildi
CHP'nin 'uyuşturucuyla mücadele' önergesi AKP-MHP oylarıyla reddedildi
15 yaşından küçüklere sosyal medya yasağı geliyor: Rapor kabul edildi
15 yaşından küçüklere sosyal medya yasağı geliyor: Rapor kabul edildi