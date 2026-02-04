SOL Parti binasına düzenlenen saldırı protesto edildi

SOL Parti'ye yönelik bir süredir devam eden saldırılar, partinin Beyoğlu'ndaki İstanbul İl Başkanlığı binası önünde protesto edildi.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in de destek verdiği eylemde konuşan SOL Parti İstanbul İl Sözcüsü İbrahim Aydın, altı üyelerinin şeriat karşıtı afiş astıkları gerekçesiyle ev hapsiyle cezalandırılmasını hatırlatarak "Açık bir şekilde mahkemeler laikliği savunmayı suç sayma yoluna gitmiştir" dedi.

"TÜRKİYE HİLAFET HEVESLİLERİNİN KUŞATMASI ALTINDA"

"Türkiye açık bir hilafet ve şeriatçı düzen heveslilerinin kuşatması altındadır!" diyen Aydın, dün akşam saatlerinde partinin il binasına düzenlenen saldırı esnasında bölgede bulunanların da silahla tehdit edildiğini belirtti.

"O saatlerde il binamızın yakınında bulunan komşularımız silahla tehdit edilmiş, yüzleri maskeli saldırganlar il binamızın giriş kepengini tahrip ederek olay yerinden kaçarak uzaklaşmıştır" ifadelerini kullanan Aydın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz bu maskeli saldırganları Maraş’tan, Sivas’tan, Çorum’dan, Cemaat-Tarikat yurtlarında çocukların maruz kaldığı tacizlerden, molla sakallarının arkasına gizledikleri para ve rant düzenlerinden tanıyoruz. Bu ülkenin, devrimcileri, ilericileri, demokratları tarih boyunca bu saldırganlara baş eğmedi teslim olmadı. Bugün de aynı yöntemlerle bizleri yıldırmak isteyen bir avuç gerici azınlığa sesleniyoruz. Saldırılarınız da, arkasına saklandığınız ABD, İsral ve Saray rejimi’de bizleri teslim alamaz."

"Bu saldırıların amacı açıktır: Laikliği ve demokrasiyi tasfiye etmek, din örtüsü altında zenginleşen tek adam rejimini, seçimlerin göstermelik olduğu bir saltanat düzeni olarak kalıcılaştırmaktır" diyen SOL Parti İstanbul İl Başkanı, "Ne yaparlarsa yapsınlar bu ülkeyi karanlığa teslim etmeyeceğiz. Birleşeceğiz, geleceğimize sahip çıkacağız" şeklinde konuştu.

"CUMHURİYETİ SAVUNMAYA HEP BİRLİKTE DEVAM EDECEĞİZ"

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de Türkiye Cumhuriyeti'nin laik bir devlet olduğunu vurgulayarak şunları söyledi: