SOL Parti binasına düzenlenen saldırı protesto edildi
SOL Parti'ye yönelik bir süredir devam eden saldırılar, partinin Beyoğlu'ndaki İstanbul İl Başkanlığı binası önünde protesto edildi.
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in de destek verdiği eylemde konuşan SOL Parti İstanbul İl Sözcüsü İbrahim Aydın, altı üyelerinin şeriat karşıtı afiş astıkları gerekçesiyle ev hapsiyle cezalandırılmasını hatırlatarak "Açık bir şekilde mahkemeler laikliği savunmayı suç sayma yoluna gitmiştir" dedi.
"TÜRKİYE HİLAFET HEVESLİLERİNİN KUŞATMASI ALTINDA"
"Türkiye açık bir hilafet ve şeriatçı düzen heveslilerinin kuşatması altındadır!" diyen Aydın, dün akşam saatlerinde partinin il binasına düzenlenen saldırı esnasında bölgede bulunanların da silahla tehdit edildiğini belirtti.
"O saatlerde il binamızın yakınında bulunan komşularımız silahla tehdit edilmiş, yüzleri maskeli saldırganlar il binamızın giriş kepengini tahrip ederek olay yerinden kaçarak uzaklaşmıştır" ifadelerini kullanan Aydın, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Biz bu maskeli saldırganları Maraş’tan, Sivas’tan, Çorum’dan, Cemaat-Tarikat yurtlarında çocukların maruz kaldığı tacizlerden, molla sakallarının arkasına gizledikleri para ve rant düzenlerinden tanıyoruz. Bu ülkenin, devrimcileri, ilericileri, demokratları tarih boyunca bu saldırganlara baş eğmedi teslim olmadı. Bugün de aynı yöntemlerle bizleri yıldırmak isteyen bir avuç gerici azınlığa sesleniyoruz. Saldırılarınız da, arkasına saklandığınız ABD, İsral ve Saray rejimi’de bizleri teslim alamaz."
"Bu saldırıların amacı açıktır: Laikliği ve demokrasiyi tasfiye etmek, din örtüsü altında zenginleşen tek adam rejimini, seçimlerin göstermelik olduğu bir saltanat düzeni olarak kalıcılaştırmaktır" diyen SOL Parti İstanbul İl Başkanı, "Ne yaparlarsa yapsınlar bu ülkeyi karanlığa teslim etmeyeceğiz. Birleşeceğiz, geleceğimize sahip çıkacağız" şeklinde konuştu.
"CUMHURİYETİ SAVUNMAYA HEP BİRLİKTE DEVAM EDECEĞİZ"
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de Türkiye Cumhuriyeti'nin laik bir devlet olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:
- "Anayasanın 2. maddesi ‘Türkiye Cumhuriyeti demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir’ demektedir. SOL Parti üyeleri, SOL Parti’li gençler ‘karanlığa, faşizme, şeriata karşı laik demokratik cumhuriyet’ yazılı pankartlar asıkları gerekçesiyle önce gözaltına alındılar, sonra kendilerine ev hapsi verildi ve dün gece de SOL Parti İstanbul İl Başkanlığı binasına bir saldırı gerçekleşti. Yapılan bu uygulama anayasayı uzun zamandır ayaklar altına alan, tükenmiş bir iktidarın yeni bir anayasa ihlali olarak dün akşam karşımıza çıktı."
- "Anayasanın ikinci maddesi açıkken ‘Türkiye Cumhuriyeti laik, demokratik, sosyal bir hukuk devletidir’ derken laikliği savunmak, demokrasiyi savunmak ne zamandan beri bu topraklarda suç olmuştur? Cumhuriyetin kurumlarını savunan SOL Partili gençlerin gözaltına alınması ve ev hapsiyle cezalandırılmaları açık bir biçimde anayasaya aykırıdır."
- "Bu uygulamayla, bir siyasi partinin siyasi faaliyetlerini gerçekleştirilmesi de engellenmiştir. Tabii biz buradaki amacın ne olduğunu biliyoruz. Yaklaşık 1,5 yıldır siyasi partilere yapılan operasyonlar, medya kuruluşlarına yapılan operasyonlar, siyasetin kalemiyle yazılan iddianameler, televizyonlara atanan kayyumlar, tutuklanan gazeteciler, işte iki gündür de SOL Parti’ye yapılan saldırılar, muhalefetsiz bir Türkiye, sandığın sembolik olduğu bir Türkiye özlemi güdenlerin yaptığı uygulamalardır."
- "Bu uygulamalar karşısında toplumun bütün kesimlerini, siyasi partileri susturmaya çalışan, toplumsal muhalefeti sindirmeye çalışan ve toplumun gerçek sorunlarını bu yöntemlerle örtmeye çalışan, bu anlayış karşısında asla sessiz kalmayacağız. Cumhuriyeti savunmaya hep birlikte devam edeceğiz. Demokrasiyi savunmaya devam edeceğiz. Laikliği savunmaya devam edeceğiz. Toplumsal barışı savunmaya devam edeceğiz. Demokrasinin, adaletin, özgürlüğün mücadelesini hep birlikte vereceğiz ve hep birlikte birleşe birleşe kazanacağız."
Kaynak:ANKA