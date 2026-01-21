Saray'daki sürpriz Erdoğan-Bahçeli zirvesi bitti

Yayınlanma:
Güncelleme:
Son dakika... MHP Lideri Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı ve AKP Lideri Erdoğan ile görüşmek için Saray'a gitti. Görüşmesi sona erdi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Saray'da bir araya geldi.

Görüşme saat 16.25 civarında başladı. İki liderin son olarak 9 Ocak’ta Bahçeli’nin Çankaya’daki konutunda bir araya geldiği ve bu görüşmenin yaklaşık 40 dakika sürdüğü biliniyor.

SURİYE VE İMRALI SÜRECİ

Liderlerin bugünkü görüşmesine ilişkin konu başlıkları hakkında resmî bir açıklama yapılmadı. Ancak kulislerde, görüşmenin ana gündem maddelerinin Suriye’deki gelişmeler ve İmralı Süreci olduğu konuşuluyor.

Bahçeli, son grup toplantısında SDG’ye yönelik sert açıklamalarda bulunmuş ve Suriye geçici lideri Şara'nın imzaladığı genelgeye dair “uygun bir içeriğe sahip olduğunu” söylemişti.

İmralı Süreci kapsamında TBMM’de kurulan komisyondan çıkacak ortak raporun da görüşmede ele alınabileceği belirtiliyor.

EMEKLİLER İÇİN BİR MÜJDE GELİR Mİ?

Bahçeli’nin son dönemde yaptığı açıklamalarda dikkat çeken bir diğer konu ise Cumhur İttifakı’ndaki konumlarına ilişkin ifadeleri oldu. Bahçeli, “Milliyetçi Hareket Partisi Cumhur İttifakı ortağıdır, ancak iktidar ortağı değildir” diyerek emekli maaşlarına 'sefalet' diyerek net bir tutum belirlemişti.

Emekli aylıklarına dair MHP’nin önerisinin de görüşmede gündeme gelmesi bekleniyor.

Görüşmenin ardından kamuoyuna yönelik bir açıklama yapılıp yapılmayacağı ise henüz netlik kazanmadı.

GÖRÜŞME SONA ERDİ

Erdoğan ile Bahçeli arasında Saray'da gerçekleşen görüşme son erdi. Görüşmenin yaklaşık 1 saat sürdüğü bildirildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

