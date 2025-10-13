Ramazan Gülten'in tahliye talebine ret kararındaki hata pes dedirtti!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Ramazan Gülten, Salacak sahilindeki kaçak yapılarla mücadelesiyle gündeme gelmişti. İBB’ye yönelik ikinci dalga soruşturma kapsamında gözaltına alınan Gülten, 30 Nisan’da tutuklanarak Silivri (Marmara) Cezaevi’ne gönderildi.

Gülten’in avukatları Hüseyin Ersöz ve Enes Ermaner, üç hafta önce İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurarak tahliye talebini yineledi. Dosyaya iki akademisyenin HTS kayıtlarıyla ilgili görüşü de eklendi. Ancak İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliği, talebi yine reddetti.

Ret kararında Gülten’in soyadının “Gültekin” olarak yazılması dikkat çekti. Avukat Enes Ermaner, sürece tepki göstererek şu açıklamayı yaptı:

Ramazan Gülten kızının ilk çığlığını dört duvar arasından duydu! Minik Maya dünyaya geldi

"GEREKÇESİZ BİR ŞEKİLDE REDDEDİLİYOR"

“İBB İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Ramazan Gülten tam 166 gündür haksız ve hukuksuzca Silivri Cezaevi’nde tutuklu. Ayrıca kendisi cezaevindeyken dünyaya gelen biricik kızı Maya’dan ise 76 gündür ayrı. Ramazan Gülten için sunduğumuz tüm tahliye talepli dilekçeler ve itiraz dilekçelerimiz soruşturmanın bütününde olduğu gibi hakimlikler ve mahkemelerce gerekçesiz bir şekilde reddediliyor.”

"SOYADI YANLIŞ YAZILIP BUNDA ISRAR EDİLDİ"

“15/09/2025 tarihinde sunmuş olduğumuz tahliye talebimize ilişkin karar veren İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliği kararı ile bu kararların aynı zamanda ne kadar ciddiyetsiz bir şekilde verildiği de ortaya çıktı. Kararda Ramazan Gülten’in adı ‘Ramazan Gültekin’ olarak yazılmış ve bu hata ısrarlı bir şekilde tekrarlanmış.”

"MASUMİYET KARİNE AÇIKÇA İHLAL EDİLİYOR"

“Ayrıca kararda geçen ‘şüpheliye kovuşturma aşamasında verilmesi beklenen ceza miktarı’ şeklindeki sözde gerekçe ise adli işlemlerin ne derece peşin hükümle yürütüldüğünü göstermektedir. Bu sözde gerekçe hem hukuken isabetsiz hem de kişi özgürlüğünü koruma altına alan anayasal ilkelerle açıkça çelişmektedir. Zira ‘şüpheliye kovuşturma aşamasında verilmesi beklenen ceza miktarı’ varsayımı, henüz soruşturma devam ederken ve hatta iddianame dahi düzenlenmemiş iken masumiyet karinesinin açıkça ihlali anlamına gelmektedir.”

YENİ İTİRAZ

Avukat Enes Ermaner, “İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliği’nin bu kararına karşı da itirazımızı gerçekleştirdik. Bu itirazımızın yargı ciddiyeti içeren bir mahkeme tarafından incelenerek kanunlara uygun bir şekilde karara bağlanmasını ümit ediyoruz” dedi.

KENDİNİ BÖYLE SAVUNMUŞTU

Gülten, daha önce kendisini şu sözlerle savunmuştu:

“Ben meslek namusunu her şeyin üstünde gören, ne kendim ne de ailemin kursağından tek bir haram lokma geçmesine asla izin vermeyecek karakterde bir Cumhuriyet çocuğuyum... Ben her dönem, hangi siyasi partiye mensup belediye olursa olsun, meslek namusumu ve milletimin çıkarlarını gözeterek işlem tesis ettim. Asla şahsi bir beka içerisinde bulunmadım.”

MAYA'NIN DOĞUMUNU GÖREMEDİ

Gülten’in eşi Pınar Çalışkan Gülten, yüksek riskli bir gebelik süreci geçirdi. Ancak tüm taleplere rağmen Gülten doğuma katılamadı. Çiftin kızı Maya, tutukluluğun üçüncü ayında dünyaya geldi. Gülten, baba olma sevincini cezaevinde yaşadı.