PKK lideri Öcalan, Bahçeli'ye 'kilim' hediye etmiş!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gündeme ilişkin yaptığı değerlendirmede, DEM Parti ile tokalaşmasına dair pek çok yorum yapıldığını belirterek, o tokalaşmanın 'anlık' olduğunu kaydetti.

Son dakika | Türk bayrağına provokasyona Bahçeli'den ilk açıklama: 'DEM Parti birinci derecede sorumlu'

DEM PARTİLİLERLE İLK TOKALAŞMA

TV100'e açıklamalarda bulunan Bahçeli, "Cumhurbaşkanımızın Meclis’in açılışındaki konuşmasından sonra Türkiye Yüzyılı ile ilgili dilek ve temennilerinden sonra şöyle bir Genel Kurul salonuna baktım. Bizim milletvekili arkadaşlarımız ve AK Partililer alkışlıyordu ancak muhalefet bakıyordu. O esnada Türkiye adına bir adım atılması gerektiğini düşündüm ve gidip DEM Partililer ile tokalaştım. Aralarında yakınını kaybeden bir vekil de vardı, kendisine de başsağlığı diledim. Şaşırdılar" diye konuştu.

"'TERÖRİST ELEBAŞI' İFADESİNDEN 'KURUCU ÖNDERLİK' TANIMINA GEÇTİM"

Bahçeli açıklamasında şu ifadelere yer verdi

"Biliyorsunuz tokalaşmadan sonra 'Öcalan gelsin DEM Grubu’nda konuşsun' dedim ve 'terörist elebaşı' ifadesinden 'kurucu önderlik' tanımına geçtim. A noktasından B noktasına ulaşmanın en kısa yolu bir doğru çizmektir. Eğri yolunuzu uzatır. A noktası Türkiye Cumhuriyeti ise B noktası da kurucu önderliktir. Terörü yok etmenin en hızlı yolu budur. Ülkemizin, milletimizin barış içinde güçlü olması, teröre ayrılan kaynakların refaha ve yatırıma akması önemlidir."

ÖCALAN'DAN BAHÇELİ'YE HEDİYE

Bahçeli, açıklamalarının devamında terör örgütü PKK lideri Öcalan'ın, Şanlıurfa'da özel olarak dokuttuğu bir kilimi kendisine hediye ettiğini anlattı.

Bahçeli, hediyeye ilişkin şunları söyledi: