Özgür Özel'den çok konuşulacak Bahçeli çıkışı! "Bu inatlaşmayı herkes iyi okumalıdır"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul’da düzenlenen Toplumsal Barış ve Demokrasi Konferansı’na katıldı. Konuşmasında farklı siyasi geleneklerden gelen katılımcıları selamlayan Özel, “Bazı görüşlerimiz farklı olsa da hep birlikte aynı çatı altında barışı, demokrasiyi konuşabilmeyi çok kıymetli buluyorum” dedi.

Konferansı “Ortak Gelecek Buluşmaları” serisinin başlangıcı olarak niteleyen Özel, çoklu krizlere karşı çoklu kimliklerin bir arada durması gerektiğini vurguladı.

Cumhuriyet’in 102 yıllık geçmişine dikkat çeken Özel, CHP’nin demokrasi mücadelesinde edindiği tecrübeyle hareket ettiklerini belirtti. “Cumhuriyeti kurmak kadar onu payidar kılmak da bize Atatürk’ten kalan bir ödevdir” diyen Özel, Kürt meselesi konusunda ise şunları söyledi:

“Bu mesele kuşaklar boyunca taşınan ağır, toplumsal bir yüktür. Bugün milletimiz artık bu yükten kurtulmak ve ferahlamak istiyor.”

"ONLAR SADECE FİGÜRAN OLUR"

Konuşmasında barış sürecine dair geçmişteki tutumlarını da hatırlatan Özel, Meclis’te komisyon kurulması sürecine destek verdiklerini vurguladı.

“Bu bizim için bir siyasi çıkar konusu asla olmadı. Biz bunu bu milletin evlatlarının beka meselesi olarak gördük ve görüyoruz” diyen Özel, CHP’ye yön vermeye çalışanları da eleştirerek “Kendine ait siyaseti olmayanlar, başkalarının planlarında figüran olurlar” ifadesini kullandı.

İmralı Süreci'ne yönelik en büyük engelin 19 Mart’ta yaşandığını belirten Özel, “Sürece yapılan büyük sabotaj ise 19 Mart darbesidir” dedi.

Kent Uzlaşısı davaları kapsamında belediyelere kayyım atanmasına sert tepki gösteren Özel, “Bu soruşturmalar Türkiye’nin barışına karşı açıkça bir darbedir” dedi.,

Özgür Özel, sürece karşın AKP iktidarının kayyum uygulamalarına bir kez daha tepki gösterdi. Özel, Ahmet Özer'e verilen hapis cezasını da hatırlatarak şunları ifade etti:

"Bugün belediye başkanlarımız ve belediye meclis üyelerimiz Kent Uzlaşısı dosyaları kapsamında yargılanmaktadır. İstanbul’da iki belediyemize bu soruşturmalardan dolayı kayyım atanmıştır. Toplamda DEM Parti’nin 10 belediyesinde ve toplamda Türkiye’de 13 belediyede kayyım vardır. Ve bu soruşturmalarda Kürtlerin belediye meclislerine girmesi suç olarak tarif edilmektedir. Kent Uzlaşısı denilen olgu, bir seçim iş birliğidir. Türkiye İttifakı kapsamında beldelerde, ilçelerde, illerde demokratların yaptığı iş birliğinden ibarettir. Suç sayılan budur. Esenyurt’un seçilmiş belediye başkanı olan, belediyesi bir kayyım tarafından yönetilen Ahmet Özer, daha geçtiğimiz hafta ‘PKK terör örgütü üyesi’ denilerek altı yıl, üç ay hapis cezasına çarptırılmıştır. Mehmet Ali Çalışkan, Ebru Özdemir ve ev hapsindeki Mahir Polat sadece bu suçlamadan 10 aydır tutuklu bulunmaktadırlar. Şişli’nin seçilmiş belediye başkanı olan Resul Emrah Şahan bu soruşturmadan da tutukludur ve yerine kayyım atanmıştır. Ekrem İmamoğlu bu soruşturmadan da yargılanmaktadır. Kürtlerin belediye meclisinde temsil edilmesini terör suçu sayan bir anlayışla karşı karşıya olduğumuzu bir kez daha hatırlatmak isterim"

ÇOK KONUŞULACAK BAHÇELİ SÖZLERİ

Bu olayların Türkiye'nin barışına açıkça bir darbe olduğunu belirten Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de açıklamalarına dikkat çekti.

Bahçeli, Ahmet Özer'e verilen hapis cezasına tepki göstermiş kayyum uygulamalarının da sonlanması için açıklamalarda bulunmuştu.

Özel, iktidarda 'Açık bir inatlaşma' olduğunu söyledi. Özel şunları dile getirdi:

"Bu soruşturmalar Türkiye’nin barışına karşı açıkça bir darbedir, açık bir tutum almaktır. Milliyetçi Hareket Partisi’nin Sayın Genel Başkanı Devlet Bahçeli dahil bu soruşturmalara açık tepki gösterirken, bu inatlaşmayı herkes iyi okumalıdır. Cumhuriyet Halk Partisi 19 Mart darbesine, tarihe utanç olarak geçecek Kent Uzlaşısı soruşturmalarına rağmen barışın yanındadır. Çünkü biliyoruz ki ya birlikte güçleneceğiz ya da hukukun olmadığı bir zeminde iktidarın takdir ettiği siyasi vasatta yaşamayı kabulleneceğiz"

Son dakika | Özel'den hem Erdoğan hem Bahçeli'ye canlı yayın tepkisi: Neden caydınız?

"KOMİSYONDA KALMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Özel, Meclis’te kurulan komisyonun çalışmalarına devam edeceklerini belirtti:

"Komisyondayız. Tüm baskılara ve tüm provokasyonlara rağmen orada kaldık, kalmaya devam edeceğiz. Ve çalışmaları nihayete hep birlikte erdireceğiz. Beklentimiz, komisyonun çalışmalarını bir an önce tamamlamasıdır. Komisyona zaman kaybettirmek, Türkiye’nin demokratikleşmesine ve barışına zaman kaybettirmektir. Biz komisyondaki varlığımızla da sahadaki, meydandaki gayretimizle de bu ülkenin barışını, kardeşliğini, demokratikleşmesi için elimizden geleni yapmaya hazırız ve devam edeceğiz.”

Suriye konusuna da değinen Özel, Türkiye’nin çatışmaların tarafı değil, barışın güvencesi olması gerektiğini belirtti.

Özel, “Biz bu konuda da müstakil siyasetimizi sürdürüyoruz. Çatışmayı, savaşı değil; uzlaşıyı ve barışı savunuyoruz. Suriye’nin toprak bütünlüğünü, siyasi istikrarını, tüm inançların, kimliklerin anayasal güvence altında birlikte yaşamasını istiyoruz. Bölgeye kendi güç hesaplarının içinden bakanlar, bugün ‘ak’ dediklerine yarın ‘kara’ diyebiliyorlar.” dedi.

“Kürt eşittir terörist” anlayışına karşı çıktıklarını vurgulayan Özel, “Bu kapsamda Kürtleri hedef alan, onurlarını zedeleyen söylemleri açıkça reddediyoruz” ifadesini kullandı.