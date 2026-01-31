Özgür Özel Atlas Çağlayan’ın ailesini ziyaret etti

Yayınlanma:
CHP Lideri Özgür Özel, Güngören'de 15 yaşındaki E.Ç. tarafından bıçaklanarak katledilen 17 yaşındaki Atlas Çağlayan’ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

CHP Genel başkanı Özgür Özel, 14 Ocak'ta İstanbul Güngören'de Mehmet Nesih Özmen Mahallesi'nde 15 yaşındaki E.Ç. tarafından bıçaklanarak katledilen 17 yaşındaki Atlas Çağlayan’ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

yeni-proje-6.jpg
CHP Lideri Özgür Özel, İBB Başkanvekili Nuri Aslan ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ile birlikte Atlas Çağlayan’ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

ÖZGÜR ÖZEL ATLAS'IN AİLESİNİ ZİYARET ETTİ

Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanvekili Nuri Aslan ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ile birlikte Atlas Çağlayan’ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Güngören'de Mehmet Nesih Özmen Mahallesi'nde bir baklavacı önünde, 14 Ocak'ta, birbirini daha önceden tanımayan Atlas Çağlayan ve E.Ç. (15) arasında "yan baktın" tartışması nedeniyle kavga çıkmıştı.

yeni-proje-7.jpg

Kavgada E.Ç, "sustalı" diye tabir edilen bıçakla Atlas Çağlayan'ı yaralamış, Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Çağlayan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Polis ekipleri, E.Ç. ve arkadaşlarını, olayda kullanılan bıçakla yakalayarak ifadelerini almak üzere emniyete götürmüştü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 18 yaşından küçük şüpheli E.Ç, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştı.

