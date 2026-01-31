Özgür Özel Atlas Çağlayan’ın ailesini ziyaret etti

CHP Genel başkanı Özgür Özel, 14 Ocak'ta İstanbul Güngören'de Mehmet Nesih Özmen Mahallesi'nde 15 yaşındaki E.Ç. tarafından bıçaklanarak katledilen 17 yaşındaki Atlas Çağlayan’ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Güngören'de Mehmet Nesih Özmen Mahallesi'nde bir baklavacı önünde, 14 Ocak'ta, birbirini daha önceden tanımayan Atlas Çağlayan ve E.Ç. (15) arasında "yan baktın" tartışması nedeniyle kavga çıkmıştı.

Kavgada E.Ç, "sustalı" diye tabir edilen bıçakla Atlas Çağlayan'ı yaralamış, Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Çağlayan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Polis ekipleri, E.Ç. ve arkadaşlarını, olayda kullanılan bıçakla yakalayarak ifadelerini almak üzere emniyete götürmüştü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 18 yaşından küçük şüpheli E.Ç, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştı.