Özgür Çelik'ten SOL Parti üyelerine verilen cezaya tepki
Yayınlanma:
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, gözaltına alınan 3 SOL Parti üyesine verilen cezaya tepki gösterdi. "Cumhuriyeti ve kazanımlarını savunmak suç değildir" diyen Çelik, "Halkımıza karşı kurulan bu ablukayı dağıtacağız" ifadesini kullandı.

CHP İstanbul Başkanı Özgür Özel, İstanbul'da şeriat karşıtı pankart astıktan sonra gözaltına alınan 3 SOL Parti üyesine verilen cezaya tepki gösterdi.

"CUMHURİYETİ SAVUNMAK SUÇ DEĞİLDİR"

SOL Parti üyelerine verilen ev hapsi kararı için "azınlık iktidarının muhalefetsiz Türkiye hesabının ürünüdür" ifadesini kullanan Çelik, "Cumhuriyeti ve kazanımlarını savunmak suç değildir" dedi.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in X paylaşımı (30 Ocak 2026)

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, şunlara yer verdi:

  • "Siyasetin kalemiyle yazılmış iddianamelerle, medya operasyonlarıyla, toplumun her kesimine yönelik zor ve baskı politikalarıyla, ülkemizin karanlık bir darboğaza itilmesine karşı sessiz kalmayacağız. Cumhuriyeti, adaleti ve hürriyeti savunan tüm demokrasi güçleriyle birlikte, halkımıza karşı kurulan bu ablukayı dağıtacağız."

Hüda-Par Şeyh Said ve Said Nursi için devletten özür istedi! Şeriatı da savundularHüda-Par Şeyh Said ve Said Nursi için devletten özür istedi! Şeriatı da savundular

ŞERİAT KARŞITI PANKARTA EV HAPSİ

İstanbul’da "Şeriata karşı laik, devrimci, demokratik cumhuriyet" yazılı bir pankart açan SOL Partili gençler, perşembe akşam saatlerinde gözaltına alındı.

Emniyet işlemlerinin ardından, savcılık tarafından tutuklama talebiyle mahkemeye gönderilen gençler hakkında karar açıklandı.

Mahkeme heyeti, şüphelilerin ev hapsi cezası ile cezalandırılmasına karar verdi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

