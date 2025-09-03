MHP'den 'delilsiz yargılama' çıkışı! "Ne kadar güçlü olursa olsun hükme esas alınmaz"

CHP İstanbul İl yönetimine kayyum atanmasının ardından MHP'den dikkat çeken mesaj geldi. MHP'nin önde gelen ismi Feti Yıldız, temel bir hukuk ilkesini hatırlattı.

CHP'nin İstanbul'daki yönetimi 45'inci Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından görevden alındı. Mahkeme, Gürsel Tekin'in arasında bulunduğu şahısları, kayyum atadı.

CHP'liler ve hukukçular, 'yaklaşık ispat' olduğu gerekçesi ile mahkemenin kararına tepki gösterdi.

CHP'liler gerekçesiz ve delilsiz kararın tanzim edilmesinin utanç olduğunu söyledi.

MHP'den de dikkat çeken bir mesaj geldi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, yargılamalardaki maddi gerçek ve delil vurgusu yaptı. Yıldız, 'varsayımlarla' sonuca ulaşılamadığını ifade etti:

"Ceza yargılamasının amacı hiçbir duraksamaya yer vermeden maddi gerçeğin ortaya çıkarılmasıdır.
Bu araştırmada yani gerçeğe ulaşmada mantık yolunun izlenmesi gerekir.
Gerçek; akla uygun ve realist, olayın bütünü veya bir parçasını temsil eden kanıtlardan veya kanıtların bütün olarak değerlendirilmesinde ortaya çıkarılmalıdır.
Yoksa bir takım varsayımlara dayanarak sonuca ulaşılması, ceza yargılaması amacına kesinlikle aykırıdır.
Ceza yargılamasında kuşkunun bulunduğu yerde, mahkumiyet kararından söz edilemez. Bu ilke evrenseldir.
Modern Ceza muhakemesinde maddi gerçeğin ne pahasına olursa olsun ortaya çıkarılmasından vazgeçilmiştir.
Burada bir delil hiyerarşisinin bulunmaması delilerin değersizliği veya bütün delillerin eşit değerde olması anlamına gelmez.
Aksine, hangi delillerin diğerine üstün tutulacağı konusunda hâkim serbest bırakılmıştır.
Hakim bu görevini yerine getirirken hangi delili neden üstün tuttuğunu rasyonel gerekçelerle ortaya koymak zorundadır.
Ceza Muhakemesi’nde yanlış bir delilin ulaştırdığı sonuç maddi bakımdan doğru olsa bile reddedilir.
Keza hukuka aykırı bir delil veya duruşmaya getirilip tarafların tartışılmasına açılmamış veya buna imkan sağlanmamış bir delil ne kadar güçlü olursa olsun hükme esas alınamaz.
Yapılan araştırma ve soruşturmalar mutlak ve sınırsız değildir.
Bu faaliyetler sırasında kişisel ve toplumsal değerlerin korunması zorunludur.
Temel amaç,kişisel hak ve özgürlüklere saygıyla toplumsal düzenin sağlanması arasında Bir denge kurulmasıdır."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

