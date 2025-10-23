MHP ana dilde eğitim tavrını açıkladı! "Tuzağa dikkat" diye duyurdu

Terör örgütü PKK'nın silah bıraktığı İmralı Süreci'nde ana dil eğitimi ve ana dilde eğitim tartışmaları yeniden ortaya çıktı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 'maksimalist talepler istemeyin' minvalindeki açıklamasının ardından DEM Parti, 'Ana dilde' eğitim talep etmişti.

Bu iki açıklamanın ardından ana dil hakkı ve ana dilde eğitim hakkı tartışması başladı.

Mansur Yavaş ana dilde eğitim tartışmasına böyle girdi

Süreci başlatan MHP'nin Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, konu hakkında görüşlerini belirtti.

PKK’nın silah bırakma çağrısıyla başlayan İmralı süreci kapsamında “ana dilde eğitim” tartışmaları alevlenirken, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız konuya ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Yıldız, kamuoyundaki talepleri “milli birlik” vurgusuyla eleştirerek şu ifadeleri kullandı:

"Tuzağa hepimiz dikkat edelim.!. Milli üniter devletin en önemli özelliği bir resmi dil ve tekil eğitim diline sahip olmasıdır.

Bu gerçek diğer kimlikleri ve grupları asimile etmek için değil,

ortak iletişimi sağlayarak herkesi siyasal-hukuki özne haline getirme amaçlıdır.

Ana diller, kültür alanının olgusudur. Resmi dil ise, kamu alanının ve siyasal birliğin aracıdır.

Türkiye’nin resmi dili Anayasal dili ortak dili Türkçedir ."

Yıldız, bireysel hakların ayrımına da değinerek şunları dile getirdi:

"Dil bir yönüyle bireysel ve özel diğer yönüyle kamusal ve toplumsal olduğundan herkesin anadili kendi özelinde ve bireyselliğinde doğal olarak yaşanır.

Kamusal ve toplumsal alanda ise her vatandaşın anladığı ve onunla iletişim kurabildiği resmi dil esas alınır."

"ANA DİLLE EĞİTİM ANCAK FEDERASYONLARDA"

Yurt dışı örneklerine de atıf yapan Yıldız, şu açıklamayı yaptı:

"Dünyanın gelişmiş ülkelerinde yabancı dille veya ana dille eğitim yoktur. Bir ülkenin bilim ve eğitim dili, resmi dilidir . Yabancı dille eğitim, ancak müstemleke veya işgal altındaki ülkelerde, Ana dille eğitim,

ancak federasyonlarda geçerli bir eğitim şeklidir. "

"HERKES ANA DİLİNİ GÜNLÜK HAYATINDA KULLANACAKTIR"

Yıldız, öğretim ile eğitim arasında ayrım yaparak şu ifadeleri kullandı:

"Ana dille öğretim, doğuştan kazanılmış bir insan hakkı olup bir lütuf değildir.

Herkes doğal alarak ana dilini öğrenecek ve günlük hayatında kullanacaktır.

Mevzuatımızda şu anda bu konuda hiçbir engel bulunmamaktadır. "

"TÜRKİYE'NİN RESMİ DİLİ ANAYASAL DİLİ ORTAK DİLİDİR"

Ana dilini bir kişinin kullanmasına karşı çıkmanın ayıp olduğunu da Yıldız şöyle vurguladı: