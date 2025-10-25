Uzun süredir siyasi gündeme dair herhangi bir açıklamada bulunmayan eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener sessizliğini bozdu. Akşener, partisinin kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı paylaştı.

8 yıl önce partinin kurulduğunu hatırlatan Akşener, "Şanlı tarihimiz boyunca memleketimizin en karanlık gecelerinin şafağı, hep aziz Türk milletinin kutlu iradesiyle müjdelenmiştir. Bugün de o müjdelerden birinin, 25 Ekim 2017'de bizzat milletimizin emriyle doğan güneşin, İYİ Parti'mizin doğum günü..." dedi.

"İLK GÜNKÜ GİBİ YÜREĞİMDE TAŞIYORUM"

Akşener, "Tam 8 yıl önce bir Çarşamba sabahı, milletimizin emrini baş göz üstüne tutmaktan duyduğum heyecanı, Dokunabildiğim, sarılabildiğim, sesini duyurabildiğim her bir vatandaşımıza hissettiğim minneti, Engelleri aşa aşa, duvarları yıka yıka İYİ Parti'nin yürüyüşüne katılan milyonlara duyduğum sevgiyi, tıpkı ilk günkü gibi yüreğimde taşıyorum. Türk demokrasisi için unutulmayacak bu mücadeleye güç veren milletimize şükranlarımı sunuyorum. İYİ Parti'nin 8. yaşını canıgönülden kutluyorum" ifadelerini kullandı.