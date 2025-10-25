Meral Akşener sessizliğini bozdu

Meral Akşener sessizliğini bozdu
Yayınlanma:
Eski İYİ Parti lideri Meral Akşener bir süredir koruduğu sessizliğini bozdu. İYİ Parti'nin 8. kuruluş yıldönümünü kutlayan bir mesaj paylaşan Akşener, "İYİ Parti'nin yürüyüşüne katılan milyonlara duyduğum sevgiyi, tıpkı ilk günkü gibi yüreğimde taşıyorum" dedi.

Uzun süredir siyasi gündeme dair herhangi bir açıklamada bulunmayan eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener sessizliğini bozdu. Akşener, partisinin kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı paylaştı.

8 yıl önce partinin kurulduğunu hatırlatan Akşener, "Şanlı tarihimiz boyunca memleketimizin en karanlık gecelerinin şafağı, hep aziz Türk milletinin kutlu iradesiyle müjdelenmiştir. Bugün de o müjdelerden birinin, 25 Ekim 2017'de bizzat milletimizin emriyle doğan güneşin, İYİ Parti'mizin doğum günü..." dedi.

meral-aksener.png

"İLK GÜNKÜ GİBİ YÜREĞİMDE TAŞIYORUM"

Akşener, "Tam 8 yıl önce bir Çarşamba sabahı, milletimizin emrini baş göz üstüne tutmaktan duyduğum heyecanı, Dokunabildiğim, sarılabildiğim, sesini duyurabildiğim her bir vatandaşımıza hissettiğim minneti, Engelleri aşa aşa, duvarları yıka yıka İYİ Parti'nin yürüyüşüne katılan milyonlara duyduğum sevgiyi, tıpkı ilk günkü gibi yüreğimde taşıyorum. Türk demokrasisi için unutulmayacak bu mücadeleye güç veren milletimize şükranlarımı sunuyorum. İYİ Parti'nin 8. yaşını canıgönülden kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İmamoğlu'nun Beylikdüzü davasında mütalaasız karar! Gerekçe: Adil yargılanma hakkı ihlal ediliyor
2025 mi 2026 mı? Emeklilikte doğru karar maaşları %60 etkiliyor
2025 mi 2026 mı? Emeklilikte doğru karar maaşları %60 etkiliyor
Mercedes’in yıldızı sadece bir logo değil! Çok ilginç bir sembolizmi gizliyor
Mercedes’in yıldızı sadece bir logo değil! Çok ilginç bir sembolizmi gizliyor
Foça felaketi yaşarken Cumhurbaşkanı danışmanı yardım çağrısı ile alay etti!
Alman futbolu bir kedi için seferberlik ilan etti
İstanbullular için saat yaklaşıyor: Uzman isim saat verip "eve dönün" çağrısı yaptı!
AKP Ürgüp'ü parsel parsel satmış
Şahan Gökbakar'ın Türkiye'den ayrıldığı iddia edilmişti: Gerçek ortaya çıktı
Sıfır araç artık hayal oldu: 2. el piyasası patladı gitti!
Sıfır araç artık hayal oldu: 2. el piyasası patladı gitti!
Vay vay vay bu nasıl Galatasaray: 3'te 3 yaptı ama bu hiç yakışmadı
Siyaset
Safi Arpaguş'un iki büyük sınavı
Safi Arpaguş'un iki büyük sınavı
PKK'dan 'Tarihi adım' kararı
PKK'dan 'Tarihi adım' kararı