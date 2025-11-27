Mansur Yavaş 'tartışmaya açık değil' diyerek duyurdu

Anayasa Mahkemesi (AYM), Tayfun Kahraman hakkında adil yargılanma hakkının ihlal edildiğine hükmetmişti. Ancak İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, yeniden yargılama talebini reddetti. Kahraman, AYM kararının uygulanması için yeniden başvuru yaptığını duyurdu.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş da Kahraman'ın X hesabındaki paylaşımını alıntılayıp açıklamada bulundu.

Mansur Yavaş, Anayasa Mahkemesi kararlarının uygulanmamasına tepki gösterdi. AYM kararlarının uygulanmasının tartışmaya bile açılmaması gerektiğini bunun Anayasa'nın açık bir hükmü olduğunu belirtti.

Son dakika | Tayfun Kahraman'dan tahliyesi için ikinci başvuru

Yavaş, Gazeteci Fatih Altaylı ve tutuklu yargılanan belediye başkanlarının da durumunu yeniden gündeme getirerek şunları ifade etti:

"Türkiye Cumhuriyeti’nin en temel ilkesi ve hepimizin ortak değeri bellidir: Hukukun üstünlüğü.

Bu ilke zedelendiğinde bundan yalnızca bir kişi değil, 86 milyon yurttaşımız zarar görür.

Anayasa Mahkemesi’nin kararına rağmen Tayfun Kahraman’ın hâlâ özgürlüğünden mahrum bırakılması; yalnızca bireysel bir mağduriyet değil, hukuk devletinin yarınlarına dair hepimizi kaygılandıran bir tablodur.

Unutulmamalıdır ki: Anayasa Mahkemesi kararları bağlayıcıdır.

Bu, tartışmaya açık bir konu değil; Anayasa’nın açık hükmüdür.

Sadece bu değil…

Tutuklu yargılamanın istisna olması gerekirken neredeyse “esasa” dönüştüğü bir tabloyla karşı karşıyayız. Bugün maalesef başta belediye başkanlarımız olmak üzere hemen hemen herkes tutuklu yargılanmaya devam ediyor.

Son olarak Gazeteci Fatih Altaylı hakkında verilen tutukluluğun devamı kararı da ülkemizin hukuk standartlarının her geçen gün daha fazla aşındığını göstermektedir.

Bugün yaşananlar; kimliği, mesleği, siyasi görüşü ne olursa olsun her vatandaşın yarın aynı endişeyi taşıyabileceği bir ortam yaratmaktadır.

Türkiye’nin uluslararası hukuk endekslerinde 118. sıraya gerilemesi de bu gerçeğin acı bir göstergesidir.

Adalet bir gün herkese lazım olacaktır.

Bunu asla unutmamalıyız."