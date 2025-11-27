Mansur Yavaş 'tartışmaya açık değil' diyerek duyurdu

Mansur Yavaş 'tartışmaya açık değil' diyerek duyurdu
Yayınlanma:
Tayfun Kahraman'ın AYM'ye ikinci kez başvuru yapması üzerine açıklamada bulunan ABB Başkanı Mansur Yavaş, AYM kararlarının bağlayıcı olduğunu vurguladı, Yavaş, "Bu, tartışmaya açık bir konu değil; Anayasa’nın açık hükmüdür" dedi.

Anayasa Mahkemesi (AYM), Tayfun Kahraman hakkında adil yargılanma hakkının ihlal edildiğine hükmetmişti. Ancak İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, yeniden yargılama talebini reddetti. Kahraman, AYM kararının uygulanması için yeniden başvuru yaptığını duyurdu.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş da Kahraman'ın X hesabındaki paylaşımını alıntılayıp açıklamada bulundu.

Mansur Yavaş, Anayasa Mahkemesi kararlarının uygulanmamasına tepki gösterdi. AYM kararlarının uygulanmasının tartışmaya bile açılmaması gerektiğini bunun Anayasa'nın açık bir hükmü olduğunu belirtti.

Son dakika | Tayfun Kahraman'dan tahliyesi için ikinci başvuruSon dakika | Tayfun Kahraman'dan tahliyesi için ikinci başvuru

Yavaş, Gazeteci Fatih Altaylı ve tutuklu yargılanan belediye başkanlarının da durumunu yeniden gündeme getirerek şunları ifade etti:

"ADALET BİR GÜN HERKESE LAZIM OLACAK"

"Türkiye Cumhuriyeti’nin en temel ilkesi ve hepimizin ortak değeri bellidir: Hukukun üstünlüğü.
Bu ilke zedelendiğinde bundan yalnızca bir kişi değil, 86 milyon yurttaşımız zarar görür.

Anayasa Mahkemesi’nin kararına rağmen Tayfun Kahraman’ın hâlâ özgürlüğünden mahrum bırakılması; yalnızca bireysel bir mağduriyet değil, hukuk devletinin yarınlarına dair hepimizi kaygılandıran bir tablodur.
Unutulmamalıdır ki: Anayasa Mahkemesi kararları bağlayıcıdır.
Bu, tartışmaya açık bir konu değil; Anayasa’nın açık hükmüdür.

Sadece bu değil…
Tutuklu yargılamanın istisna olması gerekirken neredeyse “esasa” dönüştüğü bir tabloyla karşı karşıyayız. Bugün maalesef başta belediye başkanlarımız olmak üzere hemen hemen herkes tutuklu yargılanmaya devam ediyor.

Son olarak Gazeteci Fatih Altaylı hakkında verilen tutukluluğun devamı kararı da ülkemizin hukuk standartlarının her geçen gün daha fazla aşındığını göstermektedir.
Bugün yaşananlar; kimliği, mesleği, siyasi görüşü ne olursa olsun her vatandaşın yarın aynı endişeyi taşıyabileceği bir ortam yaratmaktadır.
Türkiye’nin uluslararası hukuk endekslerinde 118. sıraya gerilemesi de bu gerçeğin acı bir göstergesidir.

Adalet bir gün herkese lazım olacaktır.
Bunu asla unutmamalıyız."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Gölgede kurutuluyor ağrıları şıp diye kesiyor: Fiyatı altınla yarışıyor
Gölgede kurutuluyor ağrıları şıp diye kesiyor: Fiyatı altınla yarışıyor
Konya'da yetiştirip 1 milyondan fazla kazandı
Konya'da yetiştirip 1 milyondan fazla kazandı
Deprem Uzmanı en riskli şehirleri sıraladı: Dünyanın büyük fay hatlarından birisi Türkiye'den geçiyor
Lapa lapa kar yağacak 13 ili açıkladı: Meteoroloji tam tarih verdi
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! 2026 yemek ücreti zammı belli oldu: İşte zamlı yemek kartı bedeli
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor!
2026 yemek ücreti zammı belli oldu: İşte zamlı yemek kartı bedeli
Japonya’da “2026 Yılının Otomobili" seçildi:
Japonya’da “2026 Yılının Otomobili" seçildi:
Dünya devi öyle bir miktar verdi ki bozduran bin pişman olacak!
Bozduran bin pişman olacak!
Dünya devi öyle bir miktar verdi ki...
AKP'nin fenomen trolünden Erdoğan'ı çok kızdıracak Bilal Erdoğan çıkışı
Mehmet Şimşek'e emekliyi üzecek destek geldi: Daha da sıkılaştırın
İstanbul için son gün yarın! Meteorolojiden 3 günlük yağış uyarısı geldi
Siyaset
Öcalan'ın avukatından İmralı koşulları açıklaması
Öcalan'ın avukatından İmralı koşulları açıklaması
Papa Leo: Türkiye'de yaşayan Hristiyanlar da Türk'tür ve Türk kimliğinin parçasıdır
Papa Leo: Türkiye'de yaşayan Hristiyanlar da Türk'tür ve Türk kimliğinin parçasıdır