Komisyonda CHP İstanbul'a kayyum gerginliği: AKP'li vekilin 'CHP'nin iç işi' yorumu ortalığı karıştırdı

Bugün 8'inci kez toplanan Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda, CHP'li vekiller ile AKP'liler arasında CHP İstanbul'a atanan kayyum sonrası meydana gelen olaylar nedeniyle gerginlik yaşandı.

Tartışmalar üzerine TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Komisyonu siyasi partiler arasında bir atışma ya da hesaplaşma platformuna çevirmememiz lazım" dedi.

Numan Kurtulmuş'tan CHP hamlesi! Vekillere polis müdahalesine sessiz kalmıştı

CHP İSTANBUL'A ATANAN KAYYUM KOMİSYONU KARIŞTIRDI

TBMM Başkanı Kurtulmuş’un başkanlığında toplanan Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nda, işçi ve memur sendikası konfederasyonlarının temsilcilerinin dinlenmesinin ardından komisyon üyeleri söz aldı.

CHP'li milletvekilleri İstanbul İl Başkanlığı'nda yaşanan olaylara tepkilerini ifade etti.

AKP'LİLERDEN "BİZE HESAP SORAMAZSIN" TEPKİSİ

Komisyonda CHP Ankara Milletvekili Okan Konuralp, AKP'li Cüneyt Yüksel'in, "yaşananların CHP'nin iç işi" olduğu sözlerine tepki gösterdi.

Okan Konuralp'ın konuşması sırasında AKP’lilerin "Bize hesap soramazsınız" diyerek tepki göstermeleri üzerine gerginlik yaşandı.

"BUNLARI KONUŞACAĞIZ AMA ANA ODAĞIMIZI KAYBETMEDEN BUNLARI SÜRDÜRMEK ZORUNDAYIZ"

Numan Kurtulmuş’un araya girmesinin ardından, CHP’li vekiller ile diğer partilerin temsilcileri konuşmalarına devam etti.

Komisyon üyelerinin konuşmalarının tamamlanmasının ardından Numan Kurtulmuş, 'odağımızı kaybetmeyelim' diyerek tartışamlar ile ilgili şöyle konuştu:

"Tabii ki biz bu komisyonda demokrasiyle ilgili meseleleri konuşacağız, Türkiye'nin kardeşliğini nasıl çoğaltabiliriz, bunları konuşacağız ama ana odağımızı kaybetmeden bunları sürdürmek zorundayız. Ben ilk açış konuşmamda ifade ettim, arkadaşlar Doha'daki saldırı hepimizin gözünü açsın. Sıradan bir saldırı değildir. Amerikan üslerinin yanında aslında "Adam sen beni tutmaya mecbur ve mahkumsun" diyerek Amerika'ya da o bombayı atarken mesaj vermiştir. "Sen bu bölgede hiçbir ülkeyi senin yanında bile olsa korumazsın, koruyamazsın" mesajı vermiştir. Bir kere daha söyleyeyim, Allah aşkına gözünüzü açalım."

"Konuşan bütün misafirlerimizin hepsi emperyalizmin bölge politikalarından, bunun Türkiye'ye ve bölge halklarına vereceği zarardan bahsetti. Şundan emin olun; bu emperyalistlerin kim olduğunu hepiniz en az benim kadar biliyorsunuz. AK Partilileri çok seviyor da CHP'lileri hiç sevmiyor değil veya tam tersi değil. DEM Partilileri çok seviyor da MHP'lileri sevmiyor değil. İnanın ki Türk'ten de Kürt'ten de Arap'tan da Sünni'den de Aleviden de nefret ediyorlar, Dürzi'den de, kim varsa bu bölge halkında."

Kurtulmuş'un kapanış konuşmasında şu ifadeler yer aldı:

"İmralı'dan gelen çağrı üzerine, Sayın Devlet Bahçeli'nin, Sayın Özgür Özel'in, diğer siyasi partilerin, Yeni Yol Grubunun herkesin 'Meclis'te bir grup kurulsun' kanaati ortaya çıktı. Sayın Cumhurbaşkanımızın başından itibaren 'Bu işi ben siyasi hayatımın en önemli işlerinden birisi olarak görüyorum ve bu işin içerisine elimi, ruhumu koyuyorum' dediği sürecin başlaması sonucu bu toplantılar buraya kadar geldi"

"Hatta bugün buraya memurlarda da işçilerde de ilk üç sendikayı çağıralım diye düşündük. Çünkü ismi bilinmese bile üyesi olan çok sayıda sendika var. Fakat bir partimiz, bir başka grubun da davet edilmesini istedi. Aralarındaki üye sayısı farkı az olduğu için 'tamam' dedik, onu da çağırdık. Ve memur sendikalarından dört tane sendikayı çağırdık. Ama bir tanesi son anda toplantıya katılmadı. Yani büyük bir hassasiyetle, biz bu işi yapacaksak toplumun geniş mutabakatının sağlandığı bir işi yürütmek mecburiyetindeyiz"

"Önümüzde tarihi bir fırsat çıkmış. Burada konuşan arkadaşlarımızın siyasi background'ları hepsinin farklıydı ama çok sevinerek gördüm ki hepsi bu emperyalist oyunun farkına vakıf olmuş. Şimdi biz bu oyunu bozma gücüne sahip olduk. Elimizde bir fırsat var. Ya biz bu fırsatı çok kısa sürede, tekraren söylüyorum, birtakım provokasyonların bunu heba etmesine imkan vermeden kısa sürede toplumun büyük kesimlerince kabul edilecek bir üslupla bunu tamamlayacağız. Ya da Allah korusun bu tarihi fırsatı heba edeceğiz. Bir arkadaşımız söyledi, toplumsal desteğin ben hala çok yüksek olduğunu görüyorum. Tedirginliklerin var olduğu, sürdüğü görülüyor. O da aşikar. Bunları aşmamız lazım. Bunun için neler yapmamız gerekiyorsa yapmamız gerekiyor. En başta da bu komisyonu siyasi partiler arasında bir atışma ya da hesaplaşma platformuna çevirmememiz lazım."

Numan Kurtulmuş, yarın saat 14.00'te dokuzuncu toplantıda işveren gruplarının, odaların, borsaların, ziraat odalarının dinleneceğini belirterek, toplantıyı tamamladı.