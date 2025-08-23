KKM'nin bitişine CHP'den ilk tepki

Merkez Bankası bugün KKM’nin bittiğini duyurdu. CHP’li Murat Emir, Cumhurbaşkanı ve AKP Lideri Erdoğan’ın KKM savunmasını hatırlatıp uygulamanın 60 milyar dolarlık yük getirdiğini, bu parayla deprem konutları yapılabileceğini söyledi.

AKP iktidarının ekonomi politikaları sonucunda Aralık 2021'de dolar 13 seviyelerinden 17'ye kadar çıkmıştı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı da 17'ye çıkan dolar sonrası Kur Korumalı Mevduat (KKM) mevduat sistemini devreye sokmuş, dolar 13 lira seviyelerine inmişti.

KKM nedeniyle Merkez Bankası'nın milyarlarca lira zarar uğratılığı belirtilmişti.

AKP'li Nureddin Nebati'nin yerine gelen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'te KKM'yi bitirme kararı almış ve kademeli çıkış başlatmıştı. Ayrıca dolar dün 41 lira seviyelerini gördü.

Merkez Bankası da, KKM'nin bugün itibarıyla sonlandırıldığını duyurdu.

KKM'nin bitişi ile ilgili CHP'den ilk tepki geldi. CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın KKM'yi savunduğu sözleri hatırlattı.

Emir, KKM'nin 60 milyar dolarlık bir yük oluşturduğunu açıkladı.

screenshot-2025-08-23-at-15-06-18-1-xte-murat-emir-merkez-bankasinin-sadelesme-hedefi-dogrultusunda-dun-gece-itibariyle-kkm-sonlandirildi-erdogan-bir-zamanlar-cikip-kur-garantili-milli-parayi-hazmedemiyorlar-diye-ovun.png

Emir, giden para ile tek tek nelerin yapılabileceğini anlattı. Emir, şunları ifade etti:

"Merkez Bankası’nın "sadeleşme" hedefi doğrultusunda, dün gece itibariyle KKM sonlandırıldı!

Erdoğan bir zamanlar çıkıp “Kur garantili milli parayı hazmedemiyorlar” diye övünüyordu.

Övündüğü 1 trilyon 400 milyar lirayı, yani 60 milyar doları bu 4 yıl boyunca milletin sırtına yüklenmekti!

O parayla ne yapılırdı biliyor musunuz?
-6 Şubat depreminde yıkılan tüm konutların maliyeti 1 trilyon 100 milyar liraydı… O evlerin hepsi yeniden yapılırdı!
-Devletin bağışlar dahil 6 Şubat için yaptığı toplam harcama 2,6 trilyon liraydı… KKM tek başına bunun yüzde 88’i kadar!
-2024 yılında 16 milyon 678 bin emeklimizin bir yıllık maaşının yüzde 87’si ödenirdi!

Ama onlar ne yaptı? Bir avuç zengini ihya ettiler, sarayın çevresini büyüttüler!

Bu halkın cebinden alıp tefecilere akıttığınız her kuruşun hesabını vereceksiniz!"

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

