'Kent uzlaşısı' davası: Ahmet Özer hakim karşısında!

CHP'li belediyelere yönelik operasyonlar kapsamında tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in “kent uzlaşısı” soruşturması kapsamında yargılandığı davanın üçüncü duruşması Silivri’de görüldü. Özer, bu dava kapsamında 14 Temmuz’da görülen ikinci duruşmada adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti.

Ancak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ikinci bir soruşturma nedeniyle tutukluluğu sürüyor.

CHP'den Esenyurt çıkarması! Belediye Başkanı Ahmet Özer 1 yıldır tutuklu

İlke TV'de yer alan habere göre savcılık, bu kez Özer hakkında “ihaleye fesat karıştırmak” suçlaması yöneltmişti. Özer, 21 Ocak’ta çıkarıldığı mahkemece bu dosyadan da tutuklanmıştı.

Bugünkü duruşmada, savcının esas hakkındaki mütalaasını sunması bekleniyor. Prof. Dr. Ahmet Özer, 2024 yerel seçimlerinde yüzde 49’un üzerinde oy alarak Esenyurt Belediye Başkanı seçilmişti.

Ancak 30 Ekim 2024’te “silahlı örgüt üyeliği” iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınıp tutuklandı. Göreve geldikten yalnızca yedi ay sonra yerine kayyum atandı.

KAYYUM İÇİN KRİTİK DAVA

Özer'in avukatları, müvekkillerinin tahliyesini ve tutuksuz yargılanmasını talep ederek Esenyurt'taki kayyum kararına son verilmesini talep ediyor. Bugünkü duruşmanın, Özer'in görevden uzaklaştırma ve yerine kayyum atanması kararının hukuken geçersiz kılınması için kritik öneme sahip olduğu ifade ediliyor.