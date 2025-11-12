Kadıgil: Kadınların yüzde 84'ü o çok savunduğunuz aileniz tarafından öldürüldü

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 2026 yılı bütçesi ve kesin hesap görüşmeleri için toplandı.

Sera Kadıgil paylaştı: Görme engelli Disiplin Kurulu Üyesi darp edildi

TİP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil, kadın cinayetleriyle ilgili çarpıcı oranları komisyonda paylaştı.

Konuşmasında kadın cinayetlerine dikkat çeken Sera Kadıgil şunları söyledi:

"MEVCUT KREŞLERİNİZİN YANINA TAM 30 BİN KREŞ AÇMANIZ GEREKİYORDU AÇTIRMAYACAKLAR"

"3 sene önce ilk bakan olduğunuzda buraya geldiğinizde çok nadirdir benim bir bakana iyi bir şey söylediğim. Size iyi bir şey söyledim. Mahalle tipi bir kreş modelinden bahsetmiştiniz. Çok güzel bir modeldi. ‘Umarım hayata geçirebilirsiniz’ dedim. Geçiremediniz. 3. seneniz bugün. Kreş rakamlarına bakıyorum. Bakanlığa ait 2 bin 377 kreş var. Özele ait kaç kreş var sayın Bakanım? 6 bin kreş var. Mahalle bazlı kreş projesinden bir tek cümlede bahsedebilmişsiniz bu sunum dosyasında. Gitmiş mahalle kreş modeliniz , yerine ne gelmiş? Komşu annelere çocukları teslim etme yönündeki muazzam bir proje gelmiş. Çünkü bu ülkede 32 bin mahalle var. Sizin bu muradınızı gerçekleştirebilmeniz için mevcut kreşlerinizin yanına tam 30 bin kreş açmanız gerekiyordu. Açamazsınız Sayın Bakan. Açtırmayacaklar. Hemen sebebine de geleyim, Rakamlar vermişsiniz burada. Bakanlığa bağlı sığınma evlerinden bahsetmişsiniz 112 olarak. Geçen sene bize verdiğiniz hedef 169 Sayın Bakan. Yine tutmamış. Burada AKP vekilleri beni şaşırtıyor. Sırf şunu soruyorlar. Belediyeler niye açmıyor? Çok güzel soru Sayın vekiller. Niye açmıyor? Keşke bir iktidar olsa bu ülkede o belediyeleri saçma sapan değil, bu gibi kanuni vazifeler üzerinden denetlese de bunları açtırsa.

25 Kasım'da bir eylem planı açıklayacağız kadına yönelik şiddet ve mücadele için dediniz. Dikkatli olmanızı murat ediyorum çünkü geçtiğimiz 25 Kasım'da kadına yönelik şiddetle mücadele etmek için sokağa çıkan yüzlerce kadın gözaltına alındı. Yetmedi, onlardan onlarcasına şu anda dava açıldı. Kadına yönelik şiddetle mücadele nedeniyle gözaltına alınmamanız tek bu muradımdır. Öyle bir durum olursa da gelir destek veririm.

Şimdi ‘şiddetle mücadelede dünyada eşi benzeri olmayan güçlü bir yasal af yapısı oluşturduk’ yazmış buraya biri. İnanmıyorum. Gerçekten artık bu kadarına inanamıyorum. Bakın, sadece bu sene bu aya kadar 224 kadın öldürüldü bu ülkede. Bunlardan dokuzu koruma altındaydı. Her ay bu ülkede koruma altındaki bir kadın öldürülürken bunu buraya yazmak hakikaten çok enteresan bir gösterge.

KOMİSYONDA KADIN CİNAYETLERİYLE İLGİLİ ÇARPICI ORANLAR

Az önce AKP'nin erkek bir vekili şöyle sordu; ‘sizin aileye ne derdiniz var’ dedi. Bizim aileyle bir derdimiz yok. Çok açık ve net ististiklerle söyleyeceğim. Sizin kafanızdaki aile modelinin kadınlarla bir derdi var. Çok net söylüyorum. 2024 yılında 394 kadın öldürüldü bu ülkede. İyi dinleyin lütfen. Özellikle AKP sıralarındaki erkek vekillerin dinlemesini rica ediyorum. Bunların yüzde 42'si eşi tarafından öldürüldü. Yüzde 12'si sevgilisi ya da nişanlısı tarafından öldürüldü. Yüzde 8'i babası tarafından öldürüldü. Yüzde 8'i eski eşi tarafından öldürüldü. Yüzde 6'sı oğlu tarafından öldürüldü, oğlu tarafından. Yüzde 2'si kardeşi tarafından öldürüldü. Devam edelim mi? Yüzde 57'si evinin içinde öldürüldü ailesinde. Bunları topladığınızda 2024 senesinde bu ülkede kadın cinayetinde öldürülen kadınların yüzde 84'ü o çok savunduğunuz aileniz tarafından öldürüldü."