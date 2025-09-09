İYİ Parti harekete geçti: Mühürsüz oylar yargıya taşınıyor!

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Hakan Şeref Olgun, CHP İstanbul İl yönetiminin mahkeme kararıyla görevden uzaklaştırılması ve il yönetiminin sorumluluklarını yerine getirmek üzere "geçici kurul" atanmasının ardından mühürsüz oyların kabul edildiği 2017'deki Anayasa değişikliği referandumu için mahkemeye başvuru hazırlığı yaptığını belirtti.

Olgun, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesinin, CHP İstanbul İl Teşkilatını tedbiren görevden uzaklaştırması kararına ilişkin "yargının siyaseti dizaynı olduğunu" vurguladı.

Olgun, "Ancak bu sadece CHP değil, tüm partiler için de geçerlidir. Cumhur İttifakı partileri için de geçerlidir. Siyasi partilerin tabi olduğu Siyasi Partiler ve Seçim Kanunu dışında, Medeni Kanun ve Dernekler Kanunu’na yapılan atıflar vardır. Ancak bunlar bu konuyla ilgili değil, farklı düzenlemelerdir. Bugün yargı mevcut haliyle siyaseti şekillendirmiştir” dedi.

2017 REFERANDUMU DAVA KONUSU YAPILABİLİR

Olgun, asliye hukuk mahkemesi kararının Türkiye’de geçmiş seçimleri de tartışmalı hale getirecek bir süreci başlatabileceğini belirterek, “Bundan sonra artık her vatandaş, geçmişe yönelik tüm Cumhurbaşkanlığı seçimlerini, Meclis seçimlerini, hatta mühürsüz oylarla yapılan ve YSK'nın kabulüyle kesinleşen referandumu dava konusu yapabilir. Benim hukuki kanaatim budur. Bunun önünde hiçbir engel kalmamıştır. Asıl bu başvurular reddedilirse işte o zaman Türkiye’de hukuk ikircikli hale gelir” diye konuştu.

“HUKUKİ BOYUTUNDAN ÇIKTI”

Konuyla ilgili çalışmaları olup olmadığı sorulan Olgun, bir hukukçu olarak bu mesele üzerine uzun süredir düşündüğünü ve araştırmalar yaptığını belirterek, mühürsüz oyların kabul edildiği 2017'deki Anayasa değişikliği referandumu için mahkemeye başvuru hazırlığı yaptığını belirtti.

Olgun, “Çünkü şöyle deniyor: ‘Bir siyasi partinin, iki delegenin ifadesini aldık’. Peki ben Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde milletvekili adayıydım. Köylere Cumhurbaşkanlığından koli koli yardım gidiyordu. Arabalar köy ortasında durup vatandaşlara dağıtıyordu. Niye dağıtıyordu? Sadece yardım için mi? Hayır. Seçimde oy istiyordu. Yani bu iş artık hukuki boyutundan çıktı” açıklamasında bulundu.

“İLK İŞİMİZ SİYASİ ETİK YASASI OLACAK”

Olgun, "siyasi etik yasası" konusunda, “Bizzat bizim kendi tekliflerimiz, önergelerimiz var. Artık Türkiye’nin yeniden silkelenip, siyasi etiğinden, siyasetin finansmanına kadar tüm konularda bir düzenleme yapması gerekiyor. Bu mevcut sistem bizi taşımıyor. Bunların hepsi de parlamento çoğunluğunu elinde bulunduran Cumhur İttifakı’nın sorumluluğunda ama onlar böyle bir meseleye girmiyorlar. İnşallah biz iktidara geldiğimizde ilk çıkaracağımız kanunlardan biri siyasi etik yasası olacak” ifadelerini kullandı.