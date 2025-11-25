İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı istifa etti

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı istifa etti
Yayınlanma:
Güncelleme:
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Alpaslan Yüce, partisinden istifa ettiğini duyurdu. Yüce, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İYİ Partide sürdürdüğüm Genel Başkan Yardımcılığı görevimden ve parti üyeliğimden istifa etme kararı aldım" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti'li Alpaslan Yüce, 14 Kasım günü genel başkan yardımcılığından istifa ettiğini duyurmasının ardından, bugün partisinden de istifa ettiğini duyurdu.

Yüce, sosyal medya hesabından istifa gerekçesine ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, partisinin merkez parti olma iddiasının zaman içinde yerini daha dar, reaksiyoner ve konjonktürel bir siyasal pozisyona bıraktığını ifade etti.

alpaslan-yuce.jpg

"MERKEZ SAĞ İLE MİLLİYETÇİ DENGESİ NET BİR VİZYON OLUŞTURMAYI GÜÇLEŞTİRMİŞTİR"

Yüce, "İYİ Partinin merkez sağ ile milliyetçi çizgiler arasında denge kurma çabası, zaman zaman net bir vizyon oluşturmayı güçleştirmiştir. Bu durum, seçmen nezdinde bir güven sorunu yaratmaktan öte, parti içi işleyişte de fikirlerin içeriğinden ziyade kim tarafından dile getirildiğine göre değerlendirilmesine yol açmıştır" dedi.

Dervişoğlu'ndan İmralı ziyareti mesajı: İhanetin zaman aşımı yoktur!Dervişoğlu'ndan İmralı ziyareti mesajı: İhanetin zaman aşımı yoktur!

Yüce, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Zaman içinde ülkemizin karşı karşıya bulunduğu sorunların çözümüne dair uzun vadeli ve bütüncül bir program geliştirme gayretimizin, yer yer kısa vadeli ve tepkisel yaklaşımların gölgesinde kaldığını gözlemledim. Bu nedenle İYİ Parti'de sürdürdüğüm Genel Başkan Yardımcılığı görevimden ve parti üyeliğimden istifa etme kararı aldım.

Bu karar, bir kırgınlığın değil, siyasetin anlamına, kurumsal akla ve ilkesel tutarlılığa olan inancımın gereğidir. Anlayışım gereği, siyasetçinin görevi, kişisel konfor alanını korumak değil, bu ülke ve değerleri savunmak pahasına sorumluluk üstlenmektir. Türkiye'nin geleceğine ilişkin umut, yalnızca iktidar değişiminde değil, siyaset kültürünün dönüşümündedir.

Bu dönüşüm, partiler arası rekabetten çok, partilerin kendi içlerindeki ilkesel yenilenme kapasitesiyle mümkün olacaktır. İnanıyorum ki, demokratik temsilin gerçek anlamda kökleşmesi, siyasetin popülist dalgalardan arınıp kurumsal akla ve etik sorumluluğa dayanmasıyla sağlanacaktır."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Bu numara ile daha az benzin yakarsınız ve motor gücünüzü artırırsınız
Bu numara ile daha az benzin yakarsınız ve motor gücünüzü artırırsınız
Trabzon’da 2 günde üretiyorlar: Dünyanın 4 bir yanına satıyorlar
Trabzon’da 2 günde üretiyorlar: Dünyanın 4 bir yanına satıyorlar
Ünlü banka emeklilere 31 bin lira verecek
Ünlü banka emeklilere 31 bin lira verecek
Ölen annesini çamaşır odasında sakladı: Yıllarca emekli maaşını çekti!
Yıllarca emekli maaşını çekti!
Ölen annesini çamaşır odasında sakladı
Meteoroloji tüm ülkeyi uyardı: Bahçenize çarşaf koyun
Meteoroloji tüm ülkeyi uyardı: Bahçenize çarşaf koyun
Islak mendilin kaldırılacağı tarih açıklandı! Bakanlık harekete geçti
Bakanlık harekete geçti!
Islak mendilin kaldırılacağı tarih açıklandı
Liselilerin pet şişe tuzağı çalıştı
Liselilerin pet şişe tuzağı çalıştı
SGK Uzmanı 2026 emekli maaşları için 'net rakam' verdi
Bu arabalar yollardan kayboluyor: Moda böyle istiyor!
Bu arabalar yollardan kayboluyor: Moda böyle istiyor!
Çinliler yeni pazara adım atıyor: Bu gidişle dört tekerlekli eve sahip olmak hayalden öteye geçecek
SUV’dan sonra sıra karavanda
Çinliler yeni pazara adım atıyor: Bu gidişle dört tekerlekli eve sahip olmak hayalden öteye geçecek
Siyaset
ESK skandalı meclis gündeminde: Yolsuzluk belgelerinin gösterilmesi AKP'lileri kızdırdı
ESK skandalı meclis gündeminde: Yolsuzluk belgelerinin gösterilmesi AKP'lileri kızdırdı
CHP Büyük Kurultay’a hazırlanıyor: Partiyi iktidara götürecek kadroları belirleyeceğiz
CHP Büyük Kurultay’a hazırlanıyor: Partiyi iktidara götürecek kadroları belirleyeceğiz
Son Dakika| AKP'den 'af' açıklaması geldi: 11. Yargı Paketi'nin meclise geleceği tarih belli oldu
Son Dakika| AKP'den 'af' açıklaması geldi: 11. Yargı Paketi'nin meclise geleceği tarih belli oldu