İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını protesto eden CHP'li başkanlara para ve hapis cezası!

İBB Başkanı ve CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını protesto eden Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü ile CHP Muğla İl Gençlik Kolları Başkanı Nazım Şardoğan'ın yargılandığı davada karar çıktı.

BELEDİYE BAŞKANINA PARA CEZASI VERİLDİ

Muğla 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen davanın 5'inci duruşmasına Acar Ünlü ve Nazım Şardoğan ile avukatlar katıldı.

Duruşmada Şardoğan'ın avukatı Barış Aydın, ek inceleme yapılması yönünde talepte bulunurken, mahkeme talebi reddetti.

Mahkeme heyeti, Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü'ye "Kamu görevlisine alenen hakaret" suçlamasıyla 46 bin 600 TL adli para cezası verdi. Ünlü, "Görevli memura direnme" iddiasından ise beraat etti.

İL BAŞKANINA HAPİS CEZASI

CHP Muğla İl Başkanı Nazım Şardoğan ise "Görevli memura direnme" suçlamasından 15 bin TL adli para cezasına, "Kamu görevlisini kasten yaralama" suçlamasından ise 1 yıl 4 ay 7 gün hapis cezasına çarptırıldı. Şardoğan'a verilen hapis cezası hükmün ertelenmesi kapsamında 1 yıl 5 ay denetimli serbestliğe çevrildi.

DAVA VE SORUŞTURMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, İBB'ye yönelik yürüttüğü soruşturmalar kapsamında İBB Başkanı ve CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını protesto etmek amacıyla CHP Muğla İl Başkanlığı önünde toplanan partililer, basın açıklamasının ardından Muğla Adliyesi'ne doğru yürüdü.

Protesto sırasında sıkılan biber gazından etkilenen Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, polise tepki gösterdi.

Muğla Adliyesi önünde yaşanan olaya ilişkin Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından CHP'liler hakkında soruşturma başlatıldı.

Yürütülen soruşturma kapsamında, Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü hakkında "Kamu görevlisine direnme ve alenen hakaret", CHP Muğla Gençlik Kolları Başkanı Nazım Şardoğan hakkında "Kamu görevlisine direnme ve nitelikli yaralama" suçlamalarıyla dava açıldı.