İmamoğlu'ndan Nobel alan Machado mesajı
İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Nobel Barış Ödülü alan Maria Corina Machado’yu tebrik ederek, "Venezuela’da demokrasi ve özgürlük mücadelesi verenlerin bu onurlu başarısı, sadece Latin Amerika için değil, otoriter rejimlerin gölgesinde yaşayan tüm halklar için ilham vericidir" dedi.

Ekrem İmamoğlu, bugün Norveç'in başkenti Oslo'daki Norveç Nobel Enstitüsünde yapılan basın toplantısında, 2025 Nobel Barış Ödülü'nü kazandığı açıklanan Venezuelalı Maria Corina Machado'yu tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nin sosyal medya X hesabından paylaşım yapan İmamoğlu, demokrasi ve özgürlük vurgusu yaparak, "Otoriter rejimlerin gölgesinde yaşayan tüm halklar için ilham vericidir" ifadelerini kullandı.

"OTORİTER REJİMLERİN GÖLGESİNDE YAŞAYAN TÜM HALKLAR İÇİN İLHAM VERİCİDİR"

İmamoğlu, söz konusu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Nobel Barış Ödülü’nü kazanan Maria Corina Machado’yu en içten duygularımla kutluyorum. Venezuela’da demokrasi ve özgürlük mücadelesi verenlerin bu onurlu başarısı, sadece Latin Amerika için değil, otoriter rejimlerin gölgesinde yaşayan tüm halklar için ilham vericidir.

Diktatörlüklerin, baskıların ve hukuksuzlukların hüküm sürdüğü bir dünyada, halkların iradesini savunan cesur liderler, insanlığın ortak geleceği için umut kaynağıdır. Bugün Maria Corina Machado’nun ödülle taçlandırılan mücadelesi, yarının özgür ve demokratik toplumlarının teminatıdır."

"TÜRKİYE’DE DE BİZLER AYNI İNANÇ VE KARARLILIKLA ADALET, ÖZGÜRLÜK VE DEMOKRASİ MÜCADELESİNİ SÜRDÜRÜYORUZ"

İmamoğlu, paylaşımının sonunda, Türkiye'de de adalet, özgürlük ve demokrasi mücadelesinin sürdürüldüğünü ifade ederek, "Türkiye’de de bizler aynı inanç ve kararlılıkla adalet, özgürlük ve demokrasi mücadelesini sürdürüyoruz. Bu ödül, her coğrafyada demokrasiye inananlara verilmiş bir cesaret ve dayanışma mesajıdır" dedi.

