İmamoğlu davalarını yakından ilgilendiren başvuruda AYM’den ret!

Ekrem İmamoğlu hakkında açılan ve kamuoyunda geniş yankı uyandıran “hakaret” davalarının hukuki dayanağı olan düzenlemeler, Anayasa Mahkemesi’nin verdiği son kararla bir kez daha gündeme geldi. Çorum 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nin başvurusu üzerine, kamu görevlisine görevinden dolayı hakarette daha ağır ceza öngören Türk Ceza Kanunu hükümlerini esastan inceleyen Yüksek Mahkeme, iptal taleplerini reddetti.

Bu karar, İmamoğlu’nun YSK üyeleri ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı’na yönelik sözleri nedeniyle mahkûm edildiği davaların seyrini doğrudan etkileme potansiyeli taşıması nedeniyle, yalnızca hukuki değil aynı zamanda siyasi sonuçları bakımından da dikkatle izleniyor.

İmamoğlu'nun davalarının kaderini belirleyecekti! AYM'den erteleme kararı

İmamoğlu'nun kaderini Çorum'dan gelen hamle çizecek! AYM'nin tarihi kararı için geri sayım

İPTALİ İSTENMİŞTİ

Çorum 3. Asliye Ceza Mahkemesi, baktığı bir dosyada uygulama konusu olan TCK'nın "hakaret" suçunu düzenleyen maddesinin bazı hükümlerinin Anayasa’ya aykırı olduğu gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi’ne başvuruda bulundu.

Başvuruda, TCK’nın 125. maddesinin 3/a bendinde yer alan ve kamu görevlisine karşı görevinden dolayı işlenen hakaret suçunda cezanın alt sınırının bir yıldan az olamayacağını öngören düzenlemenin iptali istendi. Mahkeme ayrıca, TCK’nın 131. maddesinin 1. fıkrasında yer alan ve hakaret suçunun soruşturulması ile kovuşturulmasını kural olarak mağdurun şikayetine bağlayan hükümdeki, "kamu görevlisine karşı görevinden dolayı işlenen suçlar hariç" ibaresinin iptalini talep etti.

Dilekçede, "kamu görevlisine yönelik hakarette daha ağır ceza öngörülmesinin ifade özgürlüğünü sınırladığı, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihatlarına göre de kamu görevlilerinin 'eleştiriye daha açık' olması gerektiği" belirtilmişti.

YÜKSEK MAHKEME ESASTAN GÖRÜŞTÜ

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, başvuruyu 11 Aralık tarihli gündemine almış ancak Yüksek Mahkeme üyelerinden birinin izinli olması nedeniyle dosyanın görüşülmesi bir sonraki toplantıya bırakılmıştı. AYM, düzenlemenin iptal istemini bugünkü gündem toplantısında esastan görüşerek karara bağladı.

Alınan bilgiye göre, Yüksek Mahkeme, TCK’nın 125. maddesinin 3/a bendinde yer alan ve kamu görevlisine karşı görevinden dolayı işlenen hakaret suçunda cezanın alt sınırının bir yıldan az olamayacağını öngören düzenleme ile TCK’nın 131. maddesinin 1. fıkrasında yer alan ve hakaret suçunun soruşturulması ile kovuşturulmasını kural olarak mağdurun şikayetine bağlayan hükümdeki, "kamu görevlisine karşı görevinden dolayı işlenen suçlar hariç" ibaresinin iptal istemini oy çokluğuyla reddetti.

Anayasa Mahkemesi'nin ret kararının gerekçesi daha sonra yazılacağı belirtildi.

İMAMOĞLU'NUN İKİ DAVASINI ETKİLEYECEKTİ

Anayasa Mahkemesi’nin söz konusu düzenlemeleri Anayasa’ya aykırı bularak iptal etmesi ihtimali, kamuoyunda özellikle Ekrem İmamoğlu hakkında açılan iki ayrı hakaret davası açısından önemli sonuçlar doğurabileceği gerekçesiyle yakından takip edilmişti. Değerlendirmelere göre olası bir iptal kararı, bu dosyaların hukuki seyrini doğrudan etkileyebilecek nitelikteydi.

İmamoğlu, bir panel sırasında yaptığı konuşmada İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’e yönelik ifadeleri nedeniyle “kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret” suçlamasıyla yargılanmış; İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmıştı.

Öte yandan, Yüksek Seçim Kurulu üyelerine ilişkin sözleri nedeniyle açılan ve kamuoyunda “ahmak davası” olarak anılan dosya da aynı hukuki nitelendirmeye dayanıyordu. Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi’nin verdiği, istinaf incelemesinden geçerek kesinleşme aşamasına gelen 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası, “kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen hakaret” suçundan verilmişti. Bu dosya ise halen Yargıtay’ın incelemesinde bulunuyor.