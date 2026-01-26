Mart 2025'ten bu yana Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde bulunan tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 6 yıllık İSKİ bilançosunu paylaştı.

"RAKAMLAR ORTADA"

"İSKİ, bizim dönemimizde, tarihinin en önemli altyapı yatırımlarını yaptı. Pandemi dönemini fırsata çevirip kronik sorunları çözdük. Tüm engellemelere rağmen rakamlar ortada" ifadelerini kullanan İmamoğlu sosyal medya hesabından 2019'dan bu yana hayata geçirilen projeleri şöyle sıraladı:

İçme Suyu ve Şebeke:

971 km içme suyu şebekesi, 267 km isale hattı ve 22.480 m içme suyu tüneli inşa edildi.

Melen Barajı bitmediği için şehre su pompalamak amacıyla 3. Terfi İstasyonu yapılarak günde 735.000 m³ su transferi sağlandı.

İçme suyu arıtma kapasitesi %15 artırılarak 5.058.360 m³/gün seviyesine çıkarıldı.

Atıksu ve Çevre Koruma:

2.003 km atıksu şebekesi, 235 km kolektör ve 260 km yağmur suyu hattı döşendi.

Kayıp-kaçak oranı %22,34’ten %18,48’e düşürülerek 195 milyon m³ su tasarrufu sağlandı.

İleri biyolojik atıksu arıtma tesisi sayısı 2025 yılına kadar 84'e çıkarılıyor.

153 noktada kronik su baskınlarına son verildi.

Yeşil Alan ve Enerji:

10 adet "Yaşam Vadisi" ile yaklaşık 1 milyon m² yeni yeşil alan kazandırıldı.

Güneş Enerji Santrali (GES) kapasitesi 7 kat artırılarak 10 MW seviyesine getirildi.

"SU GERÇEKTEN ÇOK ZOR BİR MESELE"

"Su gerçekten çok zor bir mesele. İnsanlarımızın çağdaş ve yaşam kalitesinin en üst seviyelede olması için bu kadim şehir İstanbul'da bu suyu evlerinde kesintisiz şekilde görmesi şart" diyen İmamoğlu, inşa edilen ve devam eden tesisleri ise şöyle sıraladı:

İçme Suyu Arıtma Tesisleri (Tamamlanan: 712.140 m³/gün toplam kapasite):

Ömerli Emirli 2. Kademe: 500.000 m³/gün (2021)

Terkos: 120.000 m³/gün (2025)

Taşoluk 2. Kademe: 50.000 m³/gün (2022)

Atıksu Arıtma Tesisleri (Tamamlanan: 1.263.850 m³/gün toplam kapasite):

Baltalimanı Biyolojik: 600.000 m³/gün (2023)

Tuzla İleri Biyolojik 3. Kademe: 400.000 m³/gün (2022)

Ataköy İleri Biyolojik 2. Kademe: 260.000 m³/gün (2019)

İçme Suyu Depoları (Tamamlanan: 170.000 m³ toplam kapasite):

Ömerli 4 & 5, Şahintepe 2, Terkos ve Tayakadın gibi noktalarda toplam 11 adet yeni depo inşa edildi.

"DAHA FAZLASINI TÜM TÜRKİYE İÇİN YAPACAĞIZ"

"Daha fazlasını tüm Türkiye için yapacağız" diyen İmamoğlu devam eden ve yapılması hedeflenen projeleri ise şöyle sıraladı:

Yeni Depolar: Eyüpsultan (50.000 m³), Esenyurt, Kartal ve Şile gibi bölgelerde toplam 137.500 m³ kapasiteli depo inşaatı sürüyor.

Eyüpsultan (50.000 m³), Esenyurt, Kartal ve Şile gibi bölgelerde toplam 137.500 m³ kapasiteli depo inşaatı sürüyor. Cumhuriyet İçme Suyu Arıtma: 2. kademesinin 25 Şubat 2027'de tamamlanması hedefleniyor.

2. kademesinin 25 Şubat 2027'de tamamlanması hedefleniyor. Dere Islahı: 2019-2025 yılları arasında 93,5 km dere ıslahı yapıldı; 18 derede çalışmalar devam ediyor.

2019-2025 yılları arasında 93,5 km dere ıslahı yapıldı; 18 derede çalışmalar devam ediyor. Restorasyon: Bozdoğan Kemeri, Eğri Kemer ve Uzun Kemer gibi tarihi su yapıları geleceğe taşınıyor.