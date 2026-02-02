İBB soruşturmasındaki şirketlerde emekçilerin maaşları ödenemedi! Mahkeme TMSF'yi peş peşe reddetti

İBB dosyasında TMSF yönetimine geçen 24 şirkete ait borçlar ve personel maaşlarının ödenmesine mahkemeden izin çıkmadı. İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi, TMSF’nin yaptığı talepleri art arda reddetti.

TMSF ÖDEME İZNİ İSTEDİ

TMSF, yönetimini üstlendiği şirketlerin SGK borçları ve personel maaşlarının ödenememesi üzerine İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi’ne başvurdu. Yazıda, “Satıştan elde edilen gelirden şirket veya malvarlığı değerlerinin borçları ödendikten sonra kalan tutar, şirket veya malvarlığı değerlerinin işlerinde kullanılabilir” denildi.

TMSF, Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 128’inci maddesi ile Türk Ceza Kanunu’nun 282, 314 ve 315’inci maddelerine atıf yaptı. Şirketlerin iflas etmemesi için el koyma ve tedbir kararlarının kaldırılması istendi.

MAHKEME RET ETTİ

Talep edilen şirketler arasında, soruşturmada 26 Mayıs’ta tutuklanan ve “tahliye vaadiyle 8 milyon dolar dolandırıldım” diyerek savcılığa başvuran Sarp Yalçınkaya’nın şirketleri de vardı.

Medyascope'un haberine göre; İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi ise TMSF’nin borç ve maaş ödemeleri için yaptığı tüm başvuruları reddetti. Mahkeme, kararlarında “usul ve kanuna aykırılık yok” değerlendirmesine yer verdi.

ŞİRKETLERE KAYYUM ATANMIŞTI

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma kapsamında 23 Mart 2025’ten bu yana Silivri’de tutuklu bulunuyor. Savcılık tarafından hazırlanan 3 bin 900 sayfalık iddianameyi kabul eden İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi, ilk duruşmanın 9 Mart 2026’da yapılacağını duyurdu.

İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından başlatılan soruşturmada, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talebiyle 101 kişiye ait 24 şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından kayyum atandı. Bu şirketler arasında İmamoğlu ailesine ait İmamoğlu İnşaat da bulunuyor.