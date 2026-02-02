İBB soruşturmasındaki şirketlerde emekçilerin maaşları ödenemedi! Mahkeme TMSF'yi peş peşe reddetti

İBB soruşturmasındaki şirketlerde emekçilerin maaşları ödenemedi! Mahkeme TMSF'yi peş peşe reddetti
Yayınlanma:
İBB soruşturması kapsamında TMSF yönetimine geçen İmamoğlu'nun aile şirketi de dahil olmak üzere 24 şirkete ait borçlar ile personel maaşlarının ödenmesi için yapılan başvurular İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından reddedildi.

İBB dosyasında TMSF yönetimine geçen 24 şirkete ait borçlar ve personel maaşlarının ödenmesine mahkemeden izin çıkmadı. İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi, TMSF’nin yaptığı talepleri art arda reddetti.

TMSF ÖDEME İZNİ İSTEDİ

TMSF, yönetimini üstlendiği şirketlerin SGK borçları ve personel maaşlarının ödenememesi üzerine İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi’ne başvurdu. Yazıda, “Satıştan elde edilen gelirden şirket veya malvarlığı değerlerinin borçları ödendikten sonra kalan tutar, şirket veya malvarlığı değerlerinin işlerinde kullanılabilir” denildi.

TMSF, Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 128’inci maddesi ile Türk Ceza Kanunu’nun 282, 314 ve 315’inci maddelerine atıf yaptı. Şirketlerin iflas etmemesi için el koyma ve tedbir kararlarının kaldırılması istendi.

MAHKEME RET ETTİ

Talep edilen şirketler arasında, soruşturmada 26 Mayıs’ta tutuklanan ve “tahliye vaadiyle 8 milyon dolar dolandırıldım” diyerek savcılığa başvuran Sarp Yalçınkaya’nın şirketleri de vardı.

Medyascope'un haberine göre; İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi ise TMSF’nin borç ve maaş ödemeleri için yaptığı tüm başvuruları reddetti. Mahkeme, kararlarında “usul ve kanuna aykırılık yok” değerlendirmesine yer verdi.

Son Dakika | TMSF kayyum olarak atandı! Ödeme sistemi Papel'e 8 ilde eş zamanlı operasyon 41 gözaltıSon Dakika | TMSF kayyum olarak atandı! Ödeme sistemi Papel'e 8 ilde eş zamanlı operasyon 41 gözaltı

ŞİRKETLERE KAYYUM ATANMIŞTI

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma kapsamında 23 Mart 2025’ten bu yana Silivri’de tutuklu bulunuyor. Savcılık tarafından hazırlanan 3 bin 900 sayfalık iddianameyi kabul eden İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi, ilk duruşmanın 9 Mart 2026’da yapılacağını duyurdu.

İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından başlatılan soruşturmada, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talebiyle 101 kişiye ait 24 şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından kayyum atandı. Bu şirketler arasında İmamoğlu ailesine ait İmamoğlu İnşaat da bulunuyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Minik patronların dev gardırobu! Çocuk kıyafetleri cüzdanımızı nasıl boşaltıyor?
Ilgaz Dağları'nda yıllar sonra görülen kar ruloları için uzmanlar uyardı: Sakın dokunmayın
Öncü enflasyon verisi geldi
Öncü enflasyon verisi geldi
Altın haftaya son 10 günün en düşük değeriyle başladı
Altın haftaya son 10 günün en düşük değeriyle başladı
Meteoroloji'den 50'den fazla il için sarı kodlu uyarı: Fırtınaya hazırlıklı olun!
Çin’den sonra Afrika yükselişte: Kuzey Afrika ülkesi tek fabrikayla Avrupa’ya nasıl meydan okuyor?
Çin’den sonra Afrika yükselişte:
Kuzey Afrika ülkesi tek fabrikayla Avrupa’ya nasıl meydan okuyor?
Cumhuriyet tarihinde böylesi görülmedi: Elleçme rekoru kırıldı
Elleçme rekoru kırıldı
Cumhuriyet tarihinde böylesi görülmedi
AKOM İstanbul için kar tahminini değiştirdi
AKOM İstanbul için kar tahminini değiştirdi
Türkiye'de 287 bin 254 tane sayıldı: Afrika'ya gidecekler
Afrika'ya gidecekler
Türkiye'de 287 bin 254 tane sayıldı
TFF 1. Lig ekibini satın alan Azeri milyarder forvette oğlunu oynatınca 4 maçtır gol atamadılar
TFF 1. Lig ekibini satın alan Azeri milyarder forvette oğlunu oynatınca 4 maçtır gol atamadılar
Siyaset
Bakan Işıkhan emekliye yarım simit verdi! Sosyal medya ayağa kalktı
Bakan Işıkhan emekliye yarım simit verdi! Sosyal medya ayağa kalktı
Özgür Özel, 6 Şubat'ta askerin neden sahaya geç çıktığını açıkladı
Özgür Özel, 6 Şubat'ta askerin neden sahaya geç çıktığını açıkladı